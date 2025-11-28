Мирный саммит может состояться: Путин заявил Орбану о готовности встретиться с Трампом в Будапеште

Российский диктатор Владимир Путин 28 ноября принял в Москве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тогда он заявил ему о своей готовности к встрече с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Глава Кремля также поблагодарил Орбана за то, что он откликнулся на это предложение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".

Что сказал Путин о встрече с Трампом в Будапеште?

Путин заявил, что идея встречи в Будапеште была предложением Дональда Трампа.

Он сразу сказал: "У нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором хорошие отношения, и у меня. Предлагаю этот вариант". Конечно, мы с удовольствием согласились,

– сказал диктатор.

Он поблагодарил Орбана "за готовность посодействовать" и добавил, что если во время переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, то он будет этому "очень рад".

Что известно о встрече Орбана и Путина?