У Кремлі заявили, що говорити про скасування зустрічі Путіна і Трампа "неправильно"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков 26 жовтня сказав, що неправильно говорити про скасування зустрічі російського диктатора та президента США Дональда Трампа. Водночас зазначив, що до неї потрібна підготовка.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що кажуть у Росії про зустріч Трампа та Путіна?

Прессекретар Путіна заявив, що президенти не можуть зустрічатися заради зустрічі й просто витрачати свій час. За його словами, вони відкрито говорять про це і саме тому доручили міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову та державному секретарю США Марко Рубіо підготувати цей "складний процес".

Водночас, на думку Пєскова, передумов для проведення нової зустрічі Путіна та Трампа наразі немає, адже українці нібито "не хочуть переговорного процесу" і їх "усіляко спонукають на це європейці". Речник Кремля цинічно додав: "Ми бачимо, що Євросоюз буквально перебуває у такій військовій істериці. Ось це є причиною тієї самої паузи".

Дмитро Пєсков також прокоментував санкції, запроваджені Штатами проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть", назвавши їх "недружнім кроком", який "зашкодив перспективам відродження відносин" країн. Проте сказав, що Росія нібито прагне будувати дружні відносини з усіма країнами, включаючи США.

Окрім цього, він пригрозив, що Москва переслідуватиме будь-кого, хто буде причетний до можливої конфіскації заморожених російських активів.

