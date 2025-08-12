Фахівці ISW озвучили кілька висновків із заяв Дональда Трампа про майбутній саміт на Алясці. Зокрема, вони стосуються і того, чому ж Путін погодився на двосторонній саміт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Що змусило Путіна погодитися на двосторонній саміт?

В ISW озвучили висновки із заяв Трампа про майбутній саміт на Алясці, які він озвучив 11 серпня.

Як пишуть аналітики, американський лідер зазначив, що страх Путіна перед впливом санкцій США проти Росії та економічних партнерів Росії спонукав Путіна запропонувати двосторонній саміт.

Трамп заявив, що російська економіка "зараз не дуже добре почувається". За його словами, його заява про запровадження 50-відсоткових тарифів на імпорт російської нафти Індії також не допомагає російській економіці та "стала великим ударом" для країн, які купують російську нафту.

Американський президент сказав, що він "готовий" ввести набагато значніші економічні обмеження, але "отримав дзвінок, що російські чиновники хотіли б зустрітися".

Експерти Інституту зазначають, що Трамп правильно вказав на те, що російська економіка є тягарем, який Сполучені Штати, Європа та Україна можуть використовувати для послаблення здатності Росії продовжувати війну в Україні.

ISW продовжує оцінювати, що рішучі економічні заходи США та інших країн Заходу проти Росії, у поєднанні зі своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу Україні, можуть дозволити Україні завдати Росії ще більших втрат на полі бою та тим самим поставити під сумнів "теорію перемоги" Путіна.

Аналітики вважають, що рішення Путіна звернутися до Трампа безпосередньо перед тим, як той запровадив подальші економічні обмеження проти Росії або її торговельних партнерів, підриває постійний наратив Кремля про те, що санкції не вплинули і не вплинуть на російську економіку.

Так, чиновники в Кремля регулярно заявляють, що російська економіка є сильною та стійкою до подальших санкцій США чи інших західних країн. Рішення Путіна звернутися до Трампа безпосередньо перед тим, як Сполучені Штати запровадили додаткові економічні обмеження, демонструє визнання Кремлем того, що цей наратив є хибним.

В ISW стверджують, що російська економіка слабша, ніж прогнозують російські чиновники.