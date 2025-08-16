Укр Рус
16 серпня, 14:19
"Мир – це не винагорода за агресію": духівник Трампа емоційно відреагував на зустріч з Путіним

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.
  • Пастор Марк Бернс підкреслив, що США мають стояти поряд з Україною.
  • Бернс заявив, що мир досягається через дотримання принципів, а не через замовчування жертв чи винагородження агресії.

15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Духовний радник президента США прокоментував цю подію, назвавши її "вирішальним моментом як для американської нації, так і для світової боротьби за свободу".

Пастор Трампа Марк Бернс наголосив у соцмережі "Х", що США мають стояти на боці правди й справедливості, передає 24 Канал.

Що сказав Бернс про саміт Путіна і Трампа?

Бернс нагадав, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню, тим, часом, як Росія продовжувала насильство. 

Пастор підкреслив, що зараз настав час "не для порожніх жестів, а для сміливого лідерства". 

Мир не досягається шляхом замовчування жертв чи винагороди за агресію. Він приходить тоді, коли ми твердо стоїмо на принципах,
 – наголосив духівник Трампа.

Він додав, що потрібно служити не Богу хаосу, а Богу справедливості. Останній вимагає, аби США були поруч з Україною та говорили правду владі.

Нагадаємо, що за підсумками саміту на Алясці Дональд Трамп відмовився від ідеї повного припинення вогню