"Мир – це не винагорода за агресію": духівник Трампа емоційно відреагував на зустріч з Путіним
- 15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці.
- Пастор Марк Бернс підкреслив, що США мають стояти поряд з Україною.
- Бернс заявив, що мир досягається через дотримання принципів, а не через замовчування жертв чи винагородження агресії.
15 серпня відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Духовний радник президента США прокоментував цю подію, назвавши її "вирішальним моментом як для американської нації, так і для світової боротьби за свободу".
Пастор Трампа Марк Бернс наголосив у соцмережі "Х", що США мають стояти на боці правди й справедливості, передає 24 Канал.
Дивіться також Реальний мир, звільнення полонених і тиск на Росію: Зеленський узгодив позиції з лідерами Європи
Що сказав Бернс про саміт Путіна і Трампа?
Бернс нагадав, що Україна неодноразово погоджувалася на припинення вогню, тим, часом, як Росія продовжувала насильство.
Пастор підкреслив, що зараз настав час "не для порожніх жестів, а для сміливого лідерства".
Мир не досягається шляхом замовчування жертв чи винагороди за агресію. Він приходить тоді, коли ми твердо стоїмо на принципах,
– наголосив духівник Трампа.
Він додав, що потрібно служити не Богу хаосу, а Богу справедливості. Останній вимагає, аби США були поруч з Україною та говорили правду владі.
Нагадаємо, що за підсумками саміту на Алясці Дональд Трамп відмовився від ідеї повного припинення вогню.