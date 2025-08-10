Білий дім повідомив, що 15 серпня в американському штаті Аляска відбудеться саміт за участю Дональда Трампа та Володимира Путіна. Під час цієї зустрічі сторони можуть узгодити розширений пакет домовленостей, який окреслить можливий формат замороження війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Читайте також Чи запросять Зеленського на Аляску: ЗМІ зробили нові заяви про зустріч Путіна та Трампа

Чого очікувати від зустрічі Путіна і Трампа?

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський, очевидно, участі у саміті не братиме.

Путін, схоже, домігся цієї дипломатичної перемоги, вміло використавши свої останні переговори з американськими представниками,

– йдеться в матеріалі.

Це був вже знайомий для Трампа сценарій: жорстка риторика, потім м'який відступ і більше часу для Кремля.

За словами журналістів, наразі з'являються ознаки просування мирного процесу, який ще донедавна вважали мертвим. У The Economist також зазначають, що Путін запропонував обмежене перемир'я в повітрі та на морі перед самітом.

За словами джерел, можливий ще більший прорив, оскільки буде укладено ширший набір угод, щоб окреслити, як зрештою може виглядати заморожування конфлікту,

– додає видання.

Водночас позиції України, Росії та США залишаються далекими одна від одної, а справжні наміри Путіна викликають сумніви, адже обстріли продовжуються.

Нагадаємо, 9 серпня у Великій Британії пройшов саміт України з американськими та європейськими представниками. За даними ЗМІ, низка проведених зустрічей призвели до значного прогресу в припиненні війни в Україні.