Белый дом сообщил, что 15 августа в американском штате Аляска состоится саммит с участием Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время этой встречи стороны могут согласовать расширенный пакет договоренностей, который очертит возможный формат замораживания войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Читайте также Пригласят ли Зеленского на Аляску: СМИ сделали новые заявления о встрече Путина и Трампа

Чего ожидать от встречи Путина и Трампа?

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, участия в саммите не будет принимать.

Путин, похоже, добился этой дипломатической победы, умело использовав свои последние переговоры с американскими представителями,

– говорится в материале.

Это был уже знакомый для Трампа сценарий: жесткая риторика, затем мягкое отступление и больше времени для Кремля.

По словам журналистов, сейчас появляются признаки продвижения мирного процесса, который еще недавно считали мертвым. В The Economist также отмечают, что Путин предложил ограниченное перемирие в воздухе и на море перед саммитом.

По словам источников, возможен еще больший прорыв, поскольку будет заключен более широкий набор соглашений, чтобы определить, как в конце концов может выглядеть замораживание конфликта,

– добавляет издание.

В то же время позиции Украины, России и США остаются далекими друг от друга, а истинные намерения Путина вызывают сомнения, ведь обстрелы продолжаются.

Напомним, 9 августа в Великобритании прошел саммит Украины с американскими и европейскими представителями. По данным СМИ, ряд проведенных встреч привели к значительному прогрессу в прекращении войны в Украине.