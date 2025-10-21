У найближчі дні має відбутися другий саміт Володимира Путіна і Дональда Трампа. Під час телефонної розмови 16 жовтня політики домовилися зустрітися в Будапешті. Такий вибір майданчика для переговорів викликав неабияке обурення в європейців. Серед них і поляки.

Якщо Путін летітиме до Будапешта через повітряний простір Польщі, його літак можуть затримати. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський на радіо Radio Rodzina 21 жовтня, передає 24 Канал із посиланням на Polityka.

Що сказав Сікорський про зустріч Трампа і Путіна у Будапешті?

Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не зобов'яже уряд зупинити такий літак (з Путіним на борту – 24 Канал), щоб доставити підозрюваного до Гаазького трибуналу,

– заявив Сікорський.

Довідка: У 2023 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна як підозрюваного у воєнних злочинах. Країни, які ратифікували Римський статут МКС, зобов'язані затримати російського диктатора на своїй території. Втім, вже траплялися випадки, коли держави не виконували своїх зобов'язань. Так, у вересні 2024 року Путін безпроблемно відвідав Монголію, а у жовтні 2025 року – Таджикистан.

Від лютого 2025 року над усією територією ЄС діє заборона на польоти російських літаків. Тому виникають спекуляції, яким шляхом Володимир Путін міг би дістатися Угорщини. Міністр Сікорський зазначив, що в цю країну – члена ЄС – можна долетіти з Росії, наприклад, через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.

За словами Сікорського, той факт, що країна-член ЄС, ще й та яка, ратифікувала Римський статут, запрошує до себе Путіна, викликає не лише невдоволення, а й показує, що Угорщина ставить себе не як частину Заходу, а посередником між Заходом і Росією.

Що цьому передувало?