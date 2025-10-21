У західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що зустріч Трампа і Путіна у Будапешті можуть відкласти. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що ані російський, ані американський президенти ніколи не називали конкретні дати для саміту.

У коментарі росЗМІ Пєсков заявив, що наразі розуміння щодо точних дат зустрічі лідерів немає, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп знову не вірить, що Україна може перемогти Росію, – Bloomberg

Що сказав Пєсков про майбутній саміт у Будапешті?

Російський чиновник зауважив, що перед зустріччю політиків чекає непроста робота. Саміт Росії та США вимагає серйозної підготовки, на це знадобиться час. Саме тому, каже Пєсков, точних термінів не вказували.

Також він назвав "фантастичною версією" можливість прибуття Путіна та Трампа до Будапешта одним бортом.

Нагадаємо, що з лютого 2025 року діє заборона на польоти російських літаків над усією територією ЄС. До того ж, очільник Кремля перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду. У Польщі допустили, що можуть затримати літак з Путіним на борту, якщо він летітиме через повітряний простір країни на зустріч з президентом США.

Що цьому передувало?