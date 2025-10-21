В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных дат для встречи Трампа и Путина в Будапеште нет.
- Песков подчеркнул, что саммит России и США требует серьезной подготовки.
В западных СМИ появилась информация о том, что встречу Трампа и Путина в Будапеште могут отложить. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни российский, ни американский президенты никогда не называли конкретные даты для саммита.
В комментарии росСМИ Песков заявил, что пока понимания относительно точных дат встречи лидеров нет, передает 24 Канал.
Что сказал Песков о предстоящем саммите в Будапеште?
Российский чиновник отметил, что перед встречей политиков ждет непростая работа. Саммит России и США требует серьезной подготовки, на это понадобится время. Именно поэтому, говорит Песков, точных сроков не указывали.
Также он назвал "фантастической версией" возможность прибытия Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.
Напомним, что с февраля 2025 года действует запрет на полеты российских самолетов над всей территорией ЕС. К тому же, глава Кремля находится в розыске Международного уголовного суда. В Польше допустили, что могут задержать самолет с Путиным на борту, если он будет лететь через воздушное пространство страны на встречу с президентом США.
Что этому предшествовало?
- 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики договорились встретиться в Будапеште в ближайшие недели.
- Такой выбор площадки для переговоров возмутил европейцев. Впервые за более чем три года полномасштабной войны российский военный преступник может появиться на территории ЕС.
- Когда пресс-секретаря Белого дома спросили, почему именно Будапешт, она грубо нахамила журналисту.
- После встречи с Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп призвал Россию и Украину прекратить огонь и остановиться на линии соприкосновения.
- В Кремле отвергли идею прекращения огня до заключения мирного соглашения. Там снова заговорили о необходимости "устранить первопричины" войны".