Геополитика Европа В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа
21 октября, 13:28
В Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Трампа

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных дат для встречи Трампа и Путина в Будапеште нет.
  • Песков подчеркнул, что саммит России и США требует серьезной подготовки.

В западных СМИ появилась информация о том, что встречу Трампа и Путина в Будапеште могут отложить. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ни российский, ни американский президенты никогда не называли конкретные даты для саммита.

В комментарии росСМИ Песков заявил, что пока понимания относительно точных дат встречи лидеров нет, передает 24 Канал.

Что сказал Песков о предстоящем саммите в Будапеште?

Российский чиновник отметил, что перед встречей политиков ждет непростая работа. Саммит России и США требует серьезной подготовки, на это понадобится время. Именно поэтому, говорит Песков, точных сроков не указывали.

Также он назвал "фантастической версией" возможность прибытия Путина и Трампа в Будапешт одним бортом.

Напомним, что с февраля 2025 года действует запрет на полеты российских самолетов над всей территорией ЕС. К тому же, глава Кремля находится в розыске Международного уголовного суда. В Польше допустили, что могут задержать самолет с Путиным на борту, если он будет лететь через воздушное пространство страны на встречу с президентом США.

Что этому предшествовало?

  • 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Политики договорились встретиться в Будапеште в ближайшие недели.
  • Такой выбор площадки для переговоров возмутил европейцев. Впервые за более чем три года полномасштабной войны российский военный преступник может появиться на территории ЕС.
  • Когда пресс-секретаря Белого дома спросили, почему именно Будапешт, она грубо нахамила журналисту.
  • После встречи с Владимиром Зеленским 17 октября Дональд Трамп призвал Россию и Украину прекратить огонь и остановиться на линии соприкосновения.
  • В Кремле отвергли идею прекращения огня до заключения мирного соглашения. Там снова заговорили о необходимости "устранить первопричины" войны".