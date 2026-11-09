"Підтримуємо контакти": у МЗС Китаю висловилися про зустріч Трампа, Сі та Путіна

Китай веде діалог зі США та Росією щодо зустрічі лідерів на саміті АТЕС у Шеньчжені 18 – 19 листопада. У Пекіні підтвердили контакти, проте визнали, що точних даних про проведення таких перемовин поки немає.

Офіційний представник МЗС КНР Ґо Цзякунь на брифінгу заявив про взаємодію з Вашингтоном і Москвою стосовно переговорів глав трьох держав. Дипломат підкреслив, що наразі китайська сторона не володіє додатковою інформацією щодо того, чи відбудеться така зустріч, повідомляє "Укрінформ".

Що відомо про підготовку саміту?

Щорічна зустріч лідерів понад 20 країн-учасниць Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбудеться 18 – 19 листопада в китайському Шеньчжені.

Участь у ній мають узяти представники США, Китаю, Японії, Канади та Росії.

Китай підтримує контакти з відповідними сторонами щодо зустрічі глав держав – Китаю, США та Росії,

– зазначив Ґо Цзякунь.

Дипломат водночас повторив, що конкретних рішень або підтверджень щодо формату переговорів поки немає.

Позиція сторін та застереження

Раніше американський лідер заявив, що розраховує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном на майбутньому заході. Серед тем для обговорення називалися денуклеаризація та врегулювання глобальних конфліктів.

Перед цим Дональд Трамп публічно говорив, що обговорить безліч питань під час поїздки до Китаю.

Водночас ЗМІ повідомляли, що така зустріч створює серйозні виклики для китайського керівництва через ризик кулуарних домовленостей щодо України.