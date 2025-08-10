США розглядають план, за яким Росія заморозить війну вздовж лінії фронту у Херсонській і Запорізькій областях. В обмін на це Кремль отримає повний контроль над Донбасом.

Про це повідомляє Politico.

Які умови США пропонують Росії?

Дональд Трамп заявив, що в межах домовленості про припинення вогню відбудеться "певний обмін територіями".

Згідно з пропозицією адміністрації Трампа, Росія погодиться на заморожування війни вздовж лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях, де Москва контролює менше території, ніж у Донецькій і Луганській областях, повідомило Politico джерело, знайоме із ситуацією. Натомість Росії буде дозволено зберегти Донбас,

Представник Білого дому повідомив, що спецпредставник США Стів Віткофф повернувся після зустрічі з Путіним і розповів Трампу, що російський президент представив умови, за яких Кремль погодиться припинити бойові дії в Україні.

Співрозмовник видання відмовився уточнити ці умови, але Трамп підтвердив, що питання обміну територіями між Росією та Україною обговорюється.

Запланована зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня стане першою за час від початку повномасштабної війни. Один із високопосадовців ЄС пояснив готовність Путіна до переговорів спільним тиском Вашингтона та його союзників.

Це не означає, що угоду чи перемир'я вже досягнуто. Президент обговорює це з усіма зацікавленими сторонами,

– наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, у відповідь на обговорення пропозицій припинення вогню Володимир Зеленський заявив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде. Водночас президент наголосив, що готовий працювати з Дональдом Трампом та іншими партнерами.