США рассматривают план, по которому Россия заморозит войну вдоль линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. В обмен на это Кремль получит полный контроль над Донбассом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Во время встречи Трампа и Путина возможен большой прорыв в замораживании войны, – The Economist

Какие условия США предлагают России?

Дональд Трамп заявил, что в рамках договоренности о прекращении огня состоится "определенный обмен территориями".

Согласно предложению администрации Трампа, Россия согласится на замораживание войны вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, где Москва контролирует меньше территории, чем в Донецкой и Луганской областях, сообщил Politico источник, знакомый с ситуацией. Зато России будет разрешено сохранить Донбасс,

– пишет издание.

Представитель Белого дома сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф вернулся после встречи с Путиным и рассказал Трампу, что российский президент представил условия, при которых Кремль согласится прекратить боевые действия в Украине.

Собеседник издания отказался уточнить эти условия, но Трамп подтвердил, что вопрос обмена территориями между Россией и Украиной обсуждается.

Запланированная встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа станет первой за время с начала полномасштабной войны. Один из высокопоставленных чиновников ЕС объяснил готовность Путина к переговорам общим давлением Вашингтона и его союзников.

Это не означает, что соглашение или перемирие уже достигнуто. Президент обсуждает это со всеми заинтересованными сторонами,

– подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, в ответ на обсуждение предложений прекращения огня Владимир Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет. В то же время президент подчеркнул, что готов работать с Дональдом Трампом и другими партнерами.