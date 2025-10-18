Президент Дональд Трамп повідомив про свій намір зустрітися з Володимиром Путіним у Будапешті на черговому саміті щодо України. Путіну неможливо дістатися до Будапешта, не пролітаючи над територією держав-членів НАТО або країн, які входять до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна – "єдине місце в Європі", де така подія можлива. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Якими шляхами Путін може долетіти до Будапешта?

Після видачі МКС ордера на арешт Путіна, Угорщина, Сербія та Румунія формально зобов’язані затримати його, якщо він перетне їхній повітряний простір.

Сам факт оголошення про проведення саміту спричинив дипломатичну хвилю: МЗС Німеччини закликало угорську владу виконати рішення суду й заарештувати російського лідера.

Водночас деякі країни ставляться до ситуації більш м’яко й не бажають виглядати тими, хто перешкоджає мирним перемовинам, блокуючи візит Путіна.

До війни переліт із Москви до Будапешта займав близько трьох годин і проходив через Білорусь та західну частину України. Тепер цей шлях практично неможливий, адже українське небо – зона активних бойових дій. Проліт над територією України був би не лише політично зухвалим, а й небезпечним: навіть без офіційних наказів завжди існує ризик, що літак можуть збити.



Тригодинний маршрут до Будапешта / Інфографіка The Telegraph

Безпекові побоювання Путіна відомі давно. Цього року, за повідомленнями, його гелікоптер опинився неподалік місця атаки безпілотника під час візиту до Курської області. Ймовірність того, що він ризикне подорожувати до Європи, надзвичайно мала.

Інший варіант – п’ятигодинний переліт через Білорусь і Польщу з подальшим напрямком через Словаччину до Угорщини. Словаччина, як і Будапешт, демонструє лояльність до Москви попри членство в ЄС. Прем’єр Роберт Фіцо нещодавно заблокував нові санкції проти Росії та відвідав Москву, де зустрівся з Путіним.



П'ятигодинний маршрут Путіна до Будапешта / Інфографіка The Telegraph

Однак Польща, один із найвідданіших союзників України, навряд чи дозволить прольоти Путіна над своєю територією. Після інцидентів із російськими безпілотниками Варшава відкрито попередила Москву, що будь-які літаки чи ракети, які перетнуть межі НАТО, можуть бути збиті. Для Путіна це робить маршрут над Польщею абсолютно неприйнятним.

Чому Путін, найімовірніше, обере довгий шлях?

Найреальніший шлях до Будапешта пролягав би через Туреччину – країну НАТО, яка зберегла зв’язки з Москвою. Звідти літак міг би облетіти Грецію, перетнути Середземне та Адріатичне моря, а потім через Чорногорію дістатися Сербії – одного з небагатьох союзників Росії в Європі. Від Белграда до Угорщини дорога вже коротка.



Восьмигодинний маршрут до Будапешта / Інфографіка The Telegraph

Подібна складна траєкторія не є безпрецедентною: цьогоріч прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також оминув материкову Європу, летячи до Нью-Йорка через Гібралтарську протоку.

Попри заборону на польоти російських літаків над ЄС, Орбан заявив, що зустріч відбудеться за будь-яких обставин. Хоча Чорногорія, член НАТО та МКС, теоретично могла б заперечити, європейські дипломати підтверджують, що не стануть блокувати потенційні мирні переговори.

Речниця Єврокомісії наголосила, що Путін і Лавров не входять до списку осіб із забороною на в’їзд, а держави-члени ЄС мають право самостійно робити винятки для окремих рейсів.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив, що країна гарантує Путіну безпечний в’їзд, проведення перемовин і повернення додому.

Немає потреби в жодних консультаціях з кимось, ми тут суверенна країна. Ми приймемо (Путіна, – 24 Канал) з повагою, гостинно приймемо його та забезпечимо йому умови для переговорів з американським президентом,

– заявив він.

Аналітик із питань Росії Емілі Ферріс зазначає, що європейські країни не захочуть виглядати тими, хто заважає мирному процесу.

"Ключовим моментом небезпеки для Путіна є те, що на борту виникне якась надзвичайна ситуація, і літак буде змушений приземлитися. Чи виконає ця країна ордер МКС? Чи вони змусять його літак приземлитися та заарештують його таким чином? Я думаю, що це малоймовірно", – розмірковує вона.

Хоча Угорщина оголосила про вихід із МКС ще у квітні, формально цей процес триватиме рік, тому юридично вона поки зобов’язана виконувати рішення суду. Проте на практиці арешт Путіна малоймовірний. У квітні країна без інцидентів приймала Біньяміна Нетаньягу, на якого також видано ордер.

Орбан, давній союзник Трампа, який підтримує дружні відносини з Кремлем, заявив, що зустріч може відбутися вже протягом двох тижнів, якщо міністри закордонних справ США та Росії владнають поточні питання.

