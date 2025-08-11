В ЄС застерігають США від одностороннього обміну територіями з Росією без гарантій для України
- Високопосадовці ЄС закликають відмовитися від одностороннього обміну територіями з Росією в межах мирних переговорів.
- У Європейській комісії наголошують на важливості гарантій безпеки для України, без обмежень для її збройних сил та підтримки з боку третіх країн.
Високопосадовці ЄС закликають Вашингтон відмовитися від "одностороннього" обміну територіями з Росією в межах мирних переговорів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.
Як у ЄС оцінюють мирні переговори?
Високопосадовці ЄС застерігають Дональда Трампа напередодні його зустрічі з Володимиром Путіним, що будь-яка угода має базуватися на поточній лінії фронту та передбачати гарантії безпеки для Києва.
Російська позиція подається як обмін територіями, але насправді це радше односторонній обмін,
– заявив високопосадовець Європейської комісії.
За його словами, замість територіальних поступок "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".
Представник Єврокомісії наголосив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки", які передбачатимуть "відсутність обмежень для Збройних Сил України та підтримки з боку третіх країн".
Наразі все частіше з'являються ознаки того, що Вашингтон починає змінювати свою позицію.
Адміністрація США була дуже залученою і виявила зацікавленість у координації позицій з Європою,
– зазначив посадовець.
В понеділок, 11 серпня, міністри закордонних справ країн ЄС мають провести відеоконференцію.
Нагадаємо, раніше низка європейських лідерів та міністрів вже висловили підтримку Україні та закликали до справедливого миру. У Європі також наголосили, що виступають за суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.