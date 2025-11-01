Путін прорахувався: політолог зауважив важливу деталь у зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Американський президент Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Азії, зустрівся там з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Ситуація для України після цієї зустрічі гіршою не стала, тож це вже позитивно.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, пояснивши, що після їх зустрічі могли бути скасовані американські санкції проти нафти Росії, яку купує Китай, але цього, на щастя, не сталося.

Дивіться також Добрий знак для України після зустрічі Сі і Трампа

Китай не заступатиметься за Росію

Політолог розповів, що є попередня інформація про те, що Китай може почати купувати американську нафту і газ на тлі введених США санкцій проти російських груп "Роснефть" і "Лукойл".

Найголовніше, що я почув, хоча це не було пов'язано із зустріччю з Сі Цзініпіном, що Трамп ініціює зараз ядерні навчання в США. Я гадаю, що це красномовна відповідь росіянам, які думали, що своїми ядерними погрозами зможуть повернути собі статус-кво,

– озвучив Несвітайлов.

На думку експерта-міжнародника, є очевидним те, що Сі Цзіньпін не збирається активно вступатись за Росію, як вона на те сподівалась.

"Путін і його команда прорахувалися в тому, наскільки довго вони зможуть американцями маніпулювати, а також в тому, наскільки сильно Китай в цій ситуації буде їх підтримувати. Це дуже добре", – підкреслив політолог.

Загалом грандіозних результатів від зустрічі американського і китайського лідерів, як підсумував Несвітайлов, немає. Принаймні поки що про них не було сказано.

Він висловив думку, що варто почекати декілька днів, аби з'явились інсайди щодо результатів діалогу Трампа і Сі. Політолог звернув увагу на те, що Трамп доволі обережно висловився, коментуючи цю зустріч, а Сі Цзіньпін був оптимістичним.

"Трамп відзвітував, що вони разом боротимуться з фентанілом. В це я звісно не вірю, тому що ця фентанілова агресія Китаю проти США є частиною китайської державної політики. Дуже сумніваюся, що вони щось з цим робитимуть. В цілому зустріч пройшла значно краще, ніж могла б", – озвучив Несвітайлов.

Зустріч Трампа і Сі: які перші результати?