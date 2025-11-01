Путин просчитался: политолог заметил важную деталь во встрече Трампа и Си Цзиньпина

Американский президент Дональд Трамп, находясь с визитом в Азии, встретился там с китайским лидером Си Цзиньпином. Ситуация для Украины после этой встречи хуже не стала, поэтому это уже положительно.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, объяснив, что после их встречи могли быть отменены американские санкции против нефти России, которую покупает Китай, но этого, к счастью, не произошло.

Смотрите также Добрый знак для Украины после встречи Си и Трампа

Китай не будет заступаться за Россию

Политолог рассказал, что есть предварительная информация о том, что Китай может начать покупать американскую нефть и газ на фоне введенных США санкций против российских групп "Роснефть" и "Лукойл".

Самое главное, что я услышал, хотя это не было связано со встречей с Си Цзинипином, что Трамп инициирует сейчас ядерные учения в США. Я думаю, что это красноречивый ответ россиянам, которые думали, что своими ядерными угрозами смогут вернуть себе статус-кво,

– озвучил Несвитайлов.

По мнению эксперта-международника, очевидно то, что Си Цзиньпин не собирается активно вступаться за Россию, как она на то надеялась.

"Путин и его команда просчитались в том, насколько долго они смогут американцами манипулировать, а также в том, насколько сильно Китай в этой ситуации будет их поддерживать. Это очень хорошо", – подчеркнул политолог.

В общем грандиозных результатов от встречи американского и китайского лидеров, как подытожил Несвитайлов, нет. По крайней мере пока что о них не было сказано.

Он высказал мнение, что стоит подождать несколько дней, чтобы появились инсайды о результатах диалога Трампа и Си. Политолог обратил внимание на то, что Трамп довольно осторожно высказался, комментируя эту встречу, а Си Цзиньпин был оптимистичным.

"Трамп отчитался, что они вместе будут бороться с фентанилом. В это я конечно не верю, потому что эта фентаниловая агрессия Китая против США является частью китайской государственной политики. Очень сомневаюсь, что они что-то с этим будут делать. В целом встреча прошла значительно лучше, чем могла бы", – озвучил Несвитайлов.

Встреча Трампа и Си: какие первые результаты?