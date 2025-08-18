Лідери європейських країн 18 серпня почали прибувати у Білий дім. Там у них має відбутися зустріч із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

До теми Їде у піджаку: ЗМІ оприлюднили відео з виглядом Зеленського перед зустріччю із Трампом

Хто з європейських лідерів уже прибуває у Білий дім?

Одним із перших прибув до Білого дому на зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він доволі швидко вийшов з автівки та пішов у резиденцію президента США, сказавши, що "радий всіх бачити".

Марк Рютте уже прибув у Білий дім / Відео з акаунту @RapidResponse47 у соцмережі Х

Далі прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона була у рожевому піджаку та чорних штанах.

Урсула фон дер Ляєн уже також у резиденції президента США / Відео з акаунту @bennyjohnson у соцмережі Х

Наступним був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Після нього до Білого дому приїхала очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні.

Кір Стармер також приїхав на зустріч / Відео Clash Report у соцмережі Х

Джорджія Мелоні вже також у Білому домі / Відео Clash Report у соцмережі Х

Далі стало відомо про прибуття до офіційної резиденції Дональда Трампа у Вашингтоні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Фрідріх Мерц також приїхав / Відео Clash Report у соцмережі Х

Наразі не приїхали ще у Білий дім президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб та український лідер Володимир Зеленський.