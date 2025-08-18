Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту, – FT
- Володимир Зеленський готовий обговорювати "прийнятні компроміси" щодо лінії фронту під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.
- Зустріч важлива для поліпшення відносин між Україною та США після попередньої суперечки в лютому 2025 року.
У понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський проведе переговори з Дональдом Трампом у Білому домі. Для Києва ця розмова може стати ключовою: йдеться про майбутнє мирного врегулювання війни та гарантії безпеки від США.
Так, головним завданням Зеленського є запропонувати шлях до миру, уникаючи при цьому умов, які Україна не здатна виконати. Натомість український лідер готовий піти на певні поступки. Про це інформує 24 Канал із посиланням на FT.
На які поступки готовий Володимир Зеленський?
Президент Зеленський відкидає умови виведення українських військ з територій Донецької та Луганської областей. Однак він може говорити про "прийнятні компроміси" стосовно нинішньої лінії фронту – варіанти, які могли б сприйняти українці.
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор рекомендує Зеленському зберігати стриманість, але водночас зберігати сильну й впевнену позицію стосовно готовності України захищати себе від російської агресії.
Деякі європейські дипломати мають побоювання через терміновість проведення переговорів між лідерами держав, адже подібних прецедентів не було з часів, що передували війні в Іраку. Водночас у Європі заявляють, що залишатимуться на боці України.
Американські та українські чиновники сумніваються, що президенту України вдасться переламати хід подій у Вашингтоні. Радять йому апелювати до бажання Трампа залишитися "миротворцем" у світовій історії, щоб не допустити кроків, які можуть обернутися зрадою України.
Українська сторона попереджає: поступки Кремлю лише спровокують нові атаки, а спроби забрати решту Донбасу – це червоні лінії.
Зустріч Зеленського й Трампа важлива й в аспекті шансу поліпшення відносин між країнами після попереднього скандального випадку в лютому 2025 року.
Що відомо про попередню зустріч президентів у Білому домі?
- 28 лютого Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.
- Переговори швидко переросли в гостру суперечку: президент України наголошував, що потрібні гарантії безпеки, бо Путін неодноразово порушував домовленості. Наслідки війни у Європі можуть відчути і США.
- Натомість Трамп спалахнув і сказав, що Зеленський не має вказувати США, що відчувати, і що в нього немає карт на руках.
- Після інциденту президент Зеленський достроково покинув Білий дім, що поклало початок ускладненню відносин між Україною та США.