9 серпня у Великій Британії пройшов саміт України з американськими та європейськими представниками. Зауважується, що низка проведених зустрічей призвели до значного прогресу в припиненні війни в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на репортера Axios Барака Равіда.

Що пишуть ЗМІ про результати саміту у Великій Британії?

Барак Равід, посилаючись на неназвану офіційну особу США, написав, що останні зустрічі Венса із радниками України та її партнерами були "багатогодинними".

Американський чиновник каже мені, що сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа – припинити війну в Україні – напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці,

До слова, після саміту уже з'явився офіційний коментар міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі. Він наголосив, що підтримка України з боку його країни залишається непохитною, оскільки продовжується робота над "справедливим і тривалим миром".

Нагадаємо, що до Великої Британії особисто прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс. Онлайн до зустрічей також долучилися Марко Рубіо, Кіт Келлог та Стів Віткофф.

Раніше ЗМІ писали, що Україна та Європа представили американцям свій план завершення війни.