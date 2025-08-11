Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці, що підтвердили в Кремлі. Переживати за якусь домовленість не варто, адже самі росіяни зараз у дуже складному становищі.

Таку думку 24 Каналу політолог Тарас Загородній, зазначивши, що Москві допікають удари українських безпілотників по території Росії. Тому саме з цією темою може приїхати російський диктатор до США.

Що спробує протиснути Путін на зустрічі з Трампом?

Політолог зауважив, що Трамп – прагматик та практик, чого очікує і від співрозмовника. Діалог з Путіним буде непростий, ніхто не буде труситись над росіянами. Американський президент буде ставити російському диктатору конкретні питання та буде хотіти такі ж відповіді.

Росіяни будуть маніпулювати на темі повітряного перемир'я. Вони розуміють, що інтенсивність ударів така висока, що вони вже просто стогнуть. І вона нарощується – нам вдається завдавати болісних ударів по Росії. А Трамп на це впливу немає,

– підкреслив Загородній.

За його словами, зараз багато експертів говорять про різні майбутні домовленості між Путіним та Трампом. Однак це нічого не буде вартувати, адже без України та Європи вони нічого не зможуть зробити.

Цікаво! Політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун повідомив, що на зустрічі з Трампом Путін буде мати 3 цілі – виграти час, уникнути нових санкцій та зберегти контроль над захопленими територіями.

Він підсумував, що не варто наводити паніку навколо теми зустрічі, адже кожен намагається гіперболізувати та когось залякати, щоб виграти для себе максимально вигідну позицію.