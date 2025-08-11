Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске, что подтвердили в Кремле. Переживать за какую-то договоренность не стоит, ведь сами россияне сейчас в очень сложном положении.

Такое мнение 24 Каналу политолог Тарас Загородний, отметив, что Москве донимают удары украинских беспилотников по территории России. Поэтому именно с этой темой может приехать российский диктатор в США.

Смотрите также Полный факап: Трамп допустил роковую ошибку относительно встречи с Путиным

Что попытается продавить Путин на встрече с Трампом?

Политолог отметил, что Трамп – прагматик и практик, чего ожидает и от собеседника. Диалог с Путиным будет непростой, никто не будет труситься над россиянами. Американский президент будет ставить российскому диктатору конкретные вопросы и будет хотеть такие же ответы.

Россияне будут манипулировать на теме воздушного перемирия. Они понимают, что интенсивность ударов такая высокая, что они уже просто стонут. И она наращивается – нам удается наносить болезненные удары по России. А Трамп на это влияния не имеет,

– подчеркнул Загородний.

По его словам, сейчас многие эксперты говорят о различных будущих договоренностях между Путиным и Трампом. Однако это ничего не будет стоить, ведь без Украины и Европы они ничего не смогут сделать.

Интересно! Политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун сообщил, что на встрече с Трампом Путин будет иметь 3 цели – выиграть время, избежать новых санкций и сохранить контроль над захваченными территориями.

Он подытожил, что не стоит наводить панику вокруг темы встречи, ведь каждый пытается гиперболизировать и кого-то запугать, чтобы выиграть для себя максимально выгодную позицию.