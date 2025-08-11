Политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун объяснил 24 Каналу, что Кремль стремится выиграть время, избежать новых санкций и сохранить контроль над захваченными территориями. Он отметил, что такие действия не спасут Россию от негативных последствий.

Смотрите также Полный факап: Трамп допустил роковую ошибку относительно встречи с Путиным

Сохранение власти и контроля Кремля

Максим Джигун отметил, что Путин десятилетиями строил систему экономического контроля, которая удерживает население в бедности и зависимости. Сохранение этого механизма, по его словам, является для Кремля важнее, чем военные амбиции, поскольку он гарантирует лояльность граждан и стабильность власти.

Определенные мысли, что нужно скручиваться по крайней мере на определенный период времени, все же приходят в голову к Путину,

– объяснил политолог.

Он добавил, что российское руководство подбирало кадры именно под эту модель управления и не готово от нее отказаться даже в сложных экономических условиях. По мнению Джигуна, такая стратегия может побудить Кремль к временному снижению интенсивности боевых действий, чтобы сохранить ресурсы и контроль внутри страны.

Санкции как ключевой фактор

По мнению Джигуна, Путин осознает, что ситуация для России может быстро стать критической в случае введения согласованных санкций США и ЕС, которых раньше не было. Особую опасность для Кремля представляют ограничения на продажу нефти и нефтепродуктов, которые уже наносят ущерб, в частности после введения пошлин Индией.

Если бы Соединенные Штаты синхронизировали свои санкции с Европейским Союзом и наложили дополнительные пошлины на страны, которые покупают российские нефтепродукты, это нанесло бы большие хлопоты российским нефтеперерабатывающим заводам,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что подобные ограничения могут задеть не только нефтеперерабатывающую отрасль, но и связанные с ней сектора российской экономики.

Выигрыш времени для агрессии

По словам Джигуна, Путин стремится оттянуть момент, когда Запад определит четкие границы допустимого для России. Это позволяет Кремлю продолжать боевые действия против Украины, захватывать территории и распространять пропаганду.

Можно еще захватить часть украинских земель, можно убить людей, можно насадить пропаганду – то есть можно делать все то террористическое, что делает Россия,

– отметил политолог.

Он подчеркнул, что даже пытаясь показать готовность к диалогу с Трампом, Путин действует в собственных интересах и не отказывается от планов агрессии против Украины. Это, по мнению Джигуна, не приведет к миру, а лишь отсрочит неизбежные негативные последствия для Кремля.