Політолог і партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун пояснив 24 Каналу, що Кремль прагне виграти час, уникнути нових санкцій і зберегти контроль над захопленими територіями. Він зауважив, що такі дії не врятують Росію від негативних наслідків.

Збереження влади та контролю Кремля

Максим Джигун зазначив, що Путін десятиліттями будував систему економічного контролю, яка утримує населення в бідності та залежності. Збереження цього механізму, за його словами, є для Кремля важливішим, ніж воєнні амбіції, оскільки він гарантує лояльність громадян і стабільність влади.

Певні думки про те, що потрібно скручуватися принаймні на певний період часу, все ж таки приходять у голову до Путіна,

– пояснив політолог.

Він додав, що російське керівництво підбирало кадри саме під цю модель управління і не готове від неї відмовитися навіть у складних економічних умовах. На думку Джигуна, така стратегія може спонукати Кремль до тимчасового зниження інтенсивності бойових дій, щоб зберегти ресурси та контроль усередині країни.

Санкції як ключовий фактор

На думку Джигуна, Путін усвідомлює, що ситуація для Росії може швидко стати критичною у разі запровадження узгоджених санкцій США та ЄС, яких раніше не було. Особливу небезпеку для Кремля становлять обмеження на продаж нафти й нафтопродуктів, які вже завдають збитків, зокрема після введення мит Індією.

Якби Сполучені Штати синхронізували свої санкції з Європейським Союзом і наклали додаткові мита на країни, які купують російські нафтопродукти, це завдало б великих турбот російським нафтопереробним заводам,

– наголосив він.

Політолог додав, що подібні обмеження можуть зачепити не лише нафтопереробну галузь, а й пов'язані з нею сектори російської економіки.

Виграш часу для агресії

За словами Джигуна, Путін прагне відтягнути момент, коли Захід визначить чіткі межі допустимого для Росії. Це дозволяє Кремлю продовжувати бойові дії проти України, захоплювати території та поширювати пропаганду.

Можна ще захопити частину українських земель, можна вбити людей, можна насадити пропаганду – тобто можна робити все те терористичне, що робить Росія,

– зазначив політолог.

Він підкреслив, що навіть намагаючись показати готовність до діалогу з Трампом, Путін діє у власних інтересах і не відмовляється від планів агресії проти України. Це, на думку Джигуна, не призведе до миру, а лише відтермінує неминучі негативні наслідки для Кремля.