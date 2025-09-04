У Словаччині повідомили, що 5 вересня 2025 року глава уряду Роберт Фіцо проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ключовою темою переговорів стане захист енергетичної інфраструктури.

Українська та словацька сторони обговорюватимуть питання безпеки та енергетики на тлі сучасних ризиків. Про це повідомили в пресслужбі словацького уряду, передає 24 Канал із посиланням на TASR.

Що відомо про зустріч Зеленського та Фіцо?

За інформацією уряду, зустріч відбудеться в п'ятницю, 5 вересня в Ужгороді. Після завершення офіційної частини переговорів Фіцо та Зеленський проведуть спільну пресконференцію.

Окрім цього, словацький лідер матиме окрему зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

До складу словацької делегації увійдуть віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Зверніть увагу! Перемовини України та Словаччини пройдуть після повернення Фіцо з дипломатичної мандрівки до Китаю, де він провів двосторонні низку зустрічей, зокрема з президентом Росії Володимиром Путіним.

Які відносини між Україною та Словаччиною?