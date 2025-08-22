Лавров відповів, чи планується зустріч Зеленського та Путіна
- Сергій Лавров заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним поки не запланована, але Путін готовий до неї після узгодження порядку денного.
- Лавров також неправдиво заявив, що Зеленський "відкинув всі пропозиції Трампа щодо врегулювання війни в Україні", хоча український лідер висловив готовність до миру.
Сергій Лавров висловився про можливу майбутню зустріч Зеленського та Путіна. За словами міністра закордонних справ Росії, наразі нічого немає запланованого.
Що сказав Лавров про плани щодо зустрічі Зеленського та Путіна?
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News заявив, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського поки незапланована. Водночас, за словами глави російського МЗС, глава Кремля нібито готовий до зустрічі.
Президент Росії готовий зустрітися з ним (з Зеленським – 24 Канал), коли буде готовий порядок денний для саміту. Поки його немає,
– заявив Лавров.
Водночас прихвостень російського диктатора брехливо заявив, що Зеленський на зустрічі у Вашингтоні нібито сказав "ні" на всі пропозиції Трампа з врегулювання війни в Україні, які "США вважають за необхідне". Хоча насправді український лідер висловив готовність іти до миру та заявляв, що війну треба закінчувати.
Що відомо про можливу зустріч президентів України та Росії?
Володимир Зеленський після зустрічі із Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що він готовий до зустрічі із Володимиром Путіним. За словами президента України, ця зустріч повинна пройти без будь-яких попередніх умов.
У Білому домі, своєю чергою, зазначили, що Путін пообіцяв Дональду Трампу, що він готовий особисто зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити важливі питання щодо війни в Україні. Також підготовка до цієї зустрічі вже нібито триває повним ходом.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав, що зустріч президентів можлива, тільки якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані. Російський міністр додав, що Москва виступає за впровадження "принципів гарантій безпеки, погоджених у Стамбулі у 2022 році".