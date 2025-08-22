Сергій Лавров висловився про можливу майбутню зустріч Зеленського та Путіна. За словами міністра закордонних справ Росії, наразі нічого немає запланованого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що сказав Лавров про плани щодо зустрічі Зеленського та Путіна?

Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News заявив, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського поки незапланована. Водночас, за словами глави російського МЗС, глава Кремля нібито готовий до зустрічі.

Президент Росії готовий зустрітися з ним (з Зеленським – 24 Канал), коли буде готовий порядок денний для саміту. Поки його немає,

– заявив Лавров.

Водночас прихвостень російського диктатора брехливо заявив, що Зеленський на зустрічі у Вашингтоні нібито сказав "ні" на всі пропозиції Трампа з врегулювання війни в Україні, які "США вважають за необхідне". Хоча насправді український лідер висловив готовність іти до миру та заявляв, що війну треба закінчувати.

Що відомо про можливу зустріч президентів України та Росії?