Увечері п'ятниці, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Напередодні мережу сколихнуло відео, як американський президент готувався до перемовин.

Він зустрівся з відомим італійським співаком і слухав його хіт. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента France24 Фрейзера Джексона.

Як Трамп готувався до зустрічі з Зеленським?

Коли світ завмер в очікуванні перемовин українського та американського президентів, Трамп готувався до події під трек Con Te Partiro.

Лідер США привітав у Овальному кабінеті відомого італійського виконавця Андреа Бочеллі.

Трамп зустрівся з Андреа Бочеллі: дивіться відео

Зауважте! Дивитися онлайн-трансляцію перемовин можна за посиланням.

Нагадаємо, Зеленський уже прибув до Білого дому. Американський президент вдруге похвалив його зовнішній вигляд після суперечки в лютому, коли українського лідера розкритикували через відсутність костюма.

Натомість Україна нібито підготувала для США презентацію про те, як використовуватиме ракети Tomahawk у разі їх надання, а також як ця зброя може змінити хід війни.