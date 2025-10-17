Він зустрівся з відомим італійським співаком і слухав його хіт. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондента France24 Фрейзера Джексона.
Як Трамп готувався до зустрічі з Зеленським?
Коли світ завмер в очікуванні перемовин українського та американського президентів, Трамп готувався до події під трек Con Te Partiro.
Лідер США привітав у Овальному кабінеті відомого італійського виконавця Андреа Бочеллі.
Трамп зустрівся з Андреа Бочеллі: дивіться відео
Нагадаємо, Зеленський уже прибув до Білого дому. Американський президент вдруге похвалив його зовнішній вигляд після суперечки в лютому, коли українського лідера розкритикували через відсутність костюма.
Натомість Україна нібито підготувала для США презентацію про те, як використовуватиме ракети Tomahawk у разі їх надання, а також як ця зброя може змінити хід війни.