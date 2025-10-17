Он встретился с известным итальянским певцом и слушал его хит. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента France24 Фрейзера Джексона.

Как Трамп готовился к встрече с Зеленским?

Когда мир замер в ожидании переговоров украинского и американского президентов, Трамп готовился к событию под трек Con Te Partiro.

Лидер США приветствовал в Овальном кабинете известного итальянского исполнителя Андреа Бочелли.

Трамп встретился с Андреа Бочелли: смотрите видео

Andrea Bocelli sings in the Oval Office pic.twitter.com/Aawlh5If7X - Margo Martin (@MargoMartin47) 17 октября, 2025

Обратите внимание! Смотреть онлайн-трансляцию переговоров можно по ссылке.

Напомним, Зеленский уже прибыл в Белый дом. Американский президент второй раз похвалил его внешний вид после спора в феврале, когда украинского лидера раскритиковали из-за отсутствия костюма.

В свою очередь Украина якобы подготовила для США презентацию о том, как будет использовать ракеты Tomahawk в случае их предоставления, а также как это оружие может изменить ход войны.