Володимир Зеленський прибув на переговори із Дональдом Трампом до Вашингтона 18 серпня. Разом із європейськими лідерами він прагне з'ясувати кілька моментів.

Делігації планують порушити, зокрема, питання безпекових гарантій для України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що обговорюватимуть у Вашингтоні?

Видання посилається на свої джерела, що обізнанні з підготовкою до перемовин у США 18 серпня. За їхніми даними, Володимир Зеленський матиме кілька ключових цілей на зустрічі з Дональдом Трампом. Основними серед них назвали:

отримати більше інформації про вимоги Володимира Путіна,

узгодити час можливої тристоронньої зустрічі,

домогтися від США жорсткіших санкцій проти Росії.

Ці переговори відбуваються одразу після саміту Трампа й Путіна на Алясці, який не приніс домовленостей про припинення вогню. Така ситуація значно звужує простір для маневру українському лідерові, пише Bloomberg.

Цього разу Зеленського супроводжуватиме група європейських лідерів, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб. Вони мають особисті контакти з американським президентом, але їхній вплив на переговорний процес нібито залишається обмеженим.

Зустріч у Вашингтоні: що відомо?