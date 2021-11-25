"Гинули лише українці": Дробович назвав найпоширеніші міфи про Голодомор

Голодомор – це моторошне явище, навколо якого зараз існує чимало міфів. Хтось, наприклад, цинічно намагається переконати, що він був випадковістю, а не геноцидом.

Такої цинічної брехні навколо історії українського народу є чимало. Головні міфи про Голодомор в інтерв'ю 24 каналу розвінчав голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Повне інтерв'ю Рана на тілі людства, – відверте інтерв'ю з Дробовичем про Голодомор-геноцид українців

Дробович назвав головні міфи

Міф №1. Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним.

Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним. Міф №2 . Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення.

. Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення. Міф №3. Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців.

Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців. Міф №4. Про те, що Голодомор був злочином чи випадковістю, а не геноцидом. Це цинічна брехня, яку намагаються нав'язувати людям.

Перші жертви геноциду – хто вони

Також голова Інституту національної пам'яті наголосив, що першими жертвами цього геноциду були діти і старші люди. Цей страшний злочин був абсолютно безпринципним – гинули найслабші та беззахисні. Водночас на цій важливій темі в Україні чомусь завжди мало акцентують.

Близько півтора мільйона дітей загинули внаслідок Голодомору. Роззирніться – такі ж діти, які йдуть у школу чи садок, були першими жертвами,

– підкреслив він.

Люди не були байдужими та пасивними

Дробович звернув увагу й на те, що як люди рятувались у часи Голодомору. Він наголосив, що досвід попередніх поколінь в екстремальних ситуаціях, може стати у пригоді сучасним українцям. Зараз не часто говорять про те, як люди протистояли жорстокій політиці. Втім, таке було. Й саме такі приклади підвищують здатність нації до опору.

Успішні історії спротиву та виживання потрібно розповідати. Те, що люди були байдужі і пасивні та легко йшли на голодну смерть – теж міф,

– зазначив Дробович.

За його словами, у ті непрості часи люди брали зброю у руки й намагалися захистити своє збіжжя та продукти. Вони організовували повстання, бо розуміли, що без них їхні діти можуть не вижити. На жаль, усі такі намагання жорстоко придушували.