"Умирали только украинцы": Дробович назвал самые распространенные мифы о Голодоморе

Голодомор – это жуткое явление, вокруг которого сейчас существует много мифов. Кто-то, например, цинично пытается убедить, что он был случайностью, а не геноцидом.

Такого циничного вранья вокруг истории украинского народа много. Главные мифы о Голодоморе в интервью 24 каналу развенчал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

Полное интервью Рана на теле человечества, – откровенное интервью с Дробовичем о Голодоморе-геноциде украинцев

Дробович назвал главные мифы

Миф №1. О том, что Голодомор был прежде всего природным явлением, а потом – политическим.

О том, что Голодомор был прежде всего природным явлением, а потом – политическим. Миф №2. О том, что приехали россияне и устроили Голодомор. На самом деле, соучастником этой политики на разных уровнях было и местное население.

О том, что приехали россияне и устроили Голодомор. На самом деле, соучастником этой политики на разных уровнях было и местное население. Миф №3. О том, что погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев.

О том, что погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев. Миф №4. О том, что Голодомор был преступлением или случайностью, а не геноцидом. Это циничная ложь, которую пытаются навязывать людям.

Первые жертвы геноцида – кто они

Также глава Института национальной памяти подчеркнул, что первыми жертвами этого геноцида были дети и пожилые люди. Это страшное преступление было совершенно беспринципным – умирали самые слабые и беззащитные. В то же время, на этой важной теме в Украине почему-то всегда мало акцентируют.

Около полутора миллионов детей погибли в результате Голодомора. Посмотрите – такие же дети, которые идут в школу или сад, были первыми жертвами,

– подчеркнул он.

Люди не были безразличными и пассивными

Дробович обратил внимание и на то, как люди спасались во времена Голодомора. Он отметил, что опыт предыдущих поколений в экстремальных ситуациях может пригодиться современным украинцам. Сейчас не часто говорят о том, как люди противостояли жестокой политике. Впрочем, такое было. Именно такие примеры повышают способность нации к сопротивлению.

Успешные истории сопротивления и выживания следует рассказывать. То, что люди были безразличны, пассивны и легко шли на голодную смерть – тоже миф,

– отметил Дробович.

По его словам, в те непростые времена люди брали оружие в руки и пытались защитить свое зерно и продукты. Они организовывали восстания, понимая, что без них их дети могут не выжить. К сожалению, все такие попытки жестоко подавляли.

Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.