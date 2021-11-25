Такої цинічної брехні навколо історії українського народу є чимало. Головні міфи про Голодомор в інтерв'ю 24 каналу розвінчав голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Повне інтерв'ю Рана на тілі людства, – відверте інтерв'ю з Дробовичем про Голодомор-геноцид українців

Дробович назвав головні міфи

Міф №1. Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним.

Про те, що Голодомор був насамперед природним явищем, а вже потім – політичним. Міф №2 . Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення.

. Про те, що приїхали росіяни й влаштували Голодомор. Насправді співучасниками цієї політики на різних рівнях було й місцеве населення. Міф №3. Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців.

Про те, що загинули тільки українці. Голодомор забрав життя людей різних національностей, хоча найбільше жертв – саме серед українців. Міф №4. Про те, що Голодомор був злочином чи випадковістю, а не геноцидом. Це цинічна брехня, яку намагаються нав'язувати людям.

Перші жертви геноциду – хто вони

Також голова Інституту національної пам'яті наголосив, що першими жертвами цього геноциду були діти і старші люди. Цей страшний злочин був абсолютно безпринципним – гинули найслабші та беззахисні. Водночас на цій важливій темі в Україні чомусь завжди мало акцентують.

Близько півтора мільйона дітей загинули внаслідок Голодомору. Роззирніться – такі ж діти, які йдуть у школу чи садок, були першими жертвами,

– підкреслив він.

Люди не були байдужими та пасивними

Дробович звернув увагу й на те, що як люди рятувались у часи Голодомору. Він наголосив, що досвід попередніх поколінь в екстремальних ситуаціях, може стати у пригоді сучасним українцям. Зараз не часто говорять про те, як люди протистояли жорстокій політиці. Втім, таке було. Й саме такі приклади підвищують здатність нації до опору.

Успішні історії спротиву та виживання потрібно розповідати. Те, що люди були байдужі і пасивні та легко йшли на голодну смерть – теж міф,

– зазначив Дробович.

За його словами, у ті непрості часи люди брали зброю у руки й намагалися захистити своє збіжжя та продукти. Вони організовували повстання, бо розуміли, що без них їхні діти можуть не вижити. На жаль, усі такі намагання жорстоко придушували.

Зверніть увагу! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.