Путін дуже біситься: як Росія намагається зірвати Саміт миру

Перший Глобальний саміт миру проходитиме 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Росія усіма силами намагається зірвати його та використовує для цього два методи.

Мовиться про пропаганду та розмови зі світовими лідерами. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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У Росії два методи

Ігор Рейтерович зазначив, що перший метод окупантів, який використовують, щоб зірвати Саміт миру – інформаційно-пропагандистський. Зокрема, через ЗМІ багатьох країн. Ворог волає, що цей саміт нібито нелегітимний та не матиме якогось значення, бо там немає Росії, що нібито без країни-агресорки там нічого не вирішать, тому не потрібно туди їхати.

Другий метод – Кремль веде серйозні розмови з лідерами багатьох країн, особливо з тими, які зберігають якісь відносини з Росією. Вони їх переконують не їхати туди, обіцяють якусь вигоду. Росіяни активно працюють над цим, наприклад, у країнах Африки.

Проте у загарбників не дуже це вдається. Наприклад, в Індії заявили, що братимуть участь у саміті. Тому Росія зараз активізувалась та намагається переконувати, що нібито Саміт миру не матиме ніяких реальних наслідків, країна-агресорка проігнорує його результати і так далі.

Але у них це не виходить так ефективно, як би їм хотілося. Здебільшого у них є проблеми. Я переконаний, що буде серйозне представництво, багато речей, які там будуть обговорюватися, для Росії будуть дуже тригерними. Саме тому вони зараз так бісяться та намагаються зірвати цей саміт, але їм це не вдасться,

– підкреслив політолог.

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