Голий чоловік вискочив на вівтар Собору Святого Петра через війну Росії в Україні

У Ватикані чоловік повністю оголився та вискочив на вівтар Собора Святого Петра. Цей дивний перформанс тривав недовго, але очевидцям вдалося його сфотографувати.

У Ватикані помітили та сфотографували оголеного чоловіка. Інцидент стався ввечері у четвер, 1 червня.

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Що сталося у Ватикані

Чоловік влаштував акцію протесту через розв'язану Росією війну проти України. Він зняв з себе усю одежу всередині Собора Святого Петра та піднявся на його головний вівтар.

Після цього протестувальник засудив дії країни-агресорки. Він заявив перед туристами, що страждає через смерті українських дітей від атак росіян.



Оголений чоловік у Ватикані / Фото Il Messaggero

У якому стані перебував голий чоловік

Згодом втрутилися правоохоронці. Вони змусили протестувальника одягнутися та забрали його до місцевого управління жандармерії. Трохи пізніше з'ясувалося, що у цього чоловіка сильна депресія.

Як Ватикан ставиться до агресії Росії проти України