Голий чоловік вискочив на вівтар Собору Святого Петра через війну Росії в Україні
Джерело:Il Messaggero
У Ватикані чоловік повністю оголився та вискочив на вівтар Собора Святого Петра. Цей дивний перформанс тривав недовго, але очевидцям вдалося його сфотографувати.
У Ватикані помітили та сфотографували оголеного чоловіка. Інцидент стався ввечері у четвер, 1 червня.
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Що сталося у Ватикані
Чоловік влаштував акцію протесту через розв'язану Росією війну проти України. Він зняв з себе усю одежу всередині Собора Святого Петра та піднявся на його головний вівтар.
Після цього протестувальник засудив дії країни-агресорки. Він заявив перед туристами, що страждає через смерті українських дітей від атак росіян.
Оголений чоловік у Ватикані / Фото Il Messaggero
У якому стані перебував голий чоловік
Згодом втрутилися правоохоронці. Вони змусили протестувальника одягнутися та забрали його до місцевого управління жандармерії. Трохи пізніше з'ясувалося, що у цього чоловіка сильна депресія.
Як Ватикан ставиться до агресії Росії проти України
- Папа Римський нещодавно висловився щодо повернення Україні тимчасово окупованих територій. Він назвав "політичною проблемою".
- Досить нейтральну позицію Франциска прокоментував політолог Микола Давидюк. У розмові з 24 Каналом він припустив, що Папа Римський намагається підігравати Росії та Китаю.
- Також неоднозначність риторики Франциска помітив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. На його думку, голова Католицької церкви хоче використати тему російсько-української війни у своїх цілях та "вскочити в останній вагон миротворця".