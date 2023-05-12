Історія з Ватиканом взагалі дуже цікава. Владімір Путін неодноразово зустрічався з Папою Римським. Останній раз – у 2019 році. Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Папа використовуватиме війну в Україні

Важливий нюанс полягає в тому, що Путін кожного разу дуже сильно запізнювався. У такий спосіб він показував свою зверхність.

Наративи голови Католицької церкви ще до початку широкомасштабного вторгнення, близько 1 – 2 років тому, чітко демонструють, що він толерував Путіну. Було очевидно, що він підіграє його політиці й не хоче засуджувати диктатора. Якими є причини й мотиви – складно сказати.

На останній зустрічі Папа намагався донести Путіну, що війною не вирішиш усі проблеми. Він подарував йому відзнаку, на зворотному боці якої була написана цитата відомого філософа: "Ти маєш досягати своїх цілей не війною. Війна лише зламає твою мету",

– розповів Клочок.

Заяви Папи з початку повномасштабного вторгнення свідчать про те, що толерування нікуди не поділося. Історія з підготовкою так званого "мирного плану" вказує на розуміння Франциском того, що війна завершується.

Безумовно, він хоче вскочити в "останній вагон" миротворця, де своє місце вже зайняв Китай, який виторгував це право шляхом потужного міжнародного діалогу, сьогодні навіть США не заперечують,

– зауважує політичний експерт.

Вочевидь, Папа Римський налаштований серйозно. За його словами, незалежно від того, як його "мирну ініціативу" оцінює Україна, вона працюватиме й надалі. Відомо, що Папа Римський також долучався до звільнення українських військовополонених, і це зафіксовано документально.

"На жаль, він використовуватиме війну в Україні у своїх цілях як миротворця, який обіймає найвищу посаду у католиків. Я не бачу в цьому нічого поганого, але хотів би почути чітке засудження російської агресії, якого немає", – підсумував Валерій Клочок.

Клочок про риторику й мету Папи Римського: дивіться відео

Заяви та дії Папи Римського: коротко