Голова НАЗК Новіков атакує Кабмін через "Нафтогаз": причини

Критикуючи законність призначення Юрія Вітренка, голова НАЗК Олександр Новіков намагається наростити власну політичну вагу.

Таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

Раніше непублічний Новіков почав активно роздавати інтерв'ю. Якщо говорити мовою політтехнологів, він почав нарощувати власну іміджеву капіталізацію. Отже, ситуація с правової стрімко перетікає в політико-правову площину. І тут залишається лише гадати про справжні мотиви голови НАЗК,

– написав Голобуцький.

На думку політтехнолога, Новіков таким чином розпочинає власну політичну кар'єру і незабаром з'явиться у якомусь політичному проєкті.

"Атака на Кабмін покликана сприйматися як виклик владі. Тож не здивуюся, якщо незабаром стане офіційно відомо про особисті політичні амбіції очільника НАЗК. Або про його переговори щодо участі у вже існуючих політичних проєктах", – зазначив Голобуцький.

Він також нагадав, що раніше Новіков неодноразово заявляв, що конфлікту інтересів при призначення Вітренко немає, а тепер радикально змінив позицію.

"Навіть якби порушення закону було, то за процедурою НАЗК мало звертатися до суду, а не робити припис Кабміну", – звернув увагу Голобуцький.

Політтехнолог вважає, що такі дії голови НАЗК свідчать про те, що він вирішив зайняти тимчасово спорожніле поле борців з корупцією і наростити власну політичну вагу.

Зараз в публічній політиці антикорупційна ніша вільна. Багато політиків, які її займали, або пішли в держструктури, або пересварилися між собою. Не виключено, що пан Новіков хоче скористатися цією ситуацією,

– вважає Голобуцький.

Нагадаємо, раніше голова НАЗК Олександр Новіков направив уряду припис щодо необхідності скасувати розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракту з ним як незаконних. В приписі НАЗК вказує, що законодавство передбачає заборону для публічної особи після звільнення протягом року бути призначеним керівником організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Натомість, на думку Міністра юстиції України Дениса Малюськи, сама процедура виконання рішення – незрозуміла і мала правові протиріччя: