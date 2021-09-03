Google знає, де і коли ви були: чи законно стежити за користувачами

Знайома ситуація, коли ви лише встигли подумати про якийсь товар, як соціальні мережі вже його пропонують. Іноді здається, що інтернет знає про нас геть усе і навіть більше.

Соціальні мережі дізнаються про багато наших бажань. Втім чи законно це, а головне – як цим скористатися для власного блага?

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Google

Виникає дивне відчуття, коли смартфон раптово показує нам рекламу продукту, який лише нещодавно переглядали в магазині. Виникає питання – звідки вони знають, що ви робили та на чому закцентували свою увагу?

Google знає, де і коли ви були. Пошукова система накопичує дані про ваше місце щоразу, як ви вмикаєте телефон. Так можна відстежити всі місця, рік, день і навіть час місця перебування, починаючи з моменту, коли ви вперше використали його на телефоні.

Також Google зберігає історію пошуку. Навіть коли ви її видаляєте, він все ще може мати ваші дані, які записались на інших пристроях:

музика, яку слухали;

товари, які купували;

телефони, якими ви користувалися;

Те, що ви хочете вивчати іноземну мову чи скільки кроків пройшли – все це йому доступно.

Facebook

Гігантські обсяги інформації про вас є і у Facebook. Соціальна мережа має доступ до вашої вебкамери та мікрофона. Так вони можуть в будь-який час переглянути ваші контакти, електронні листи, записи в календарі, історію дзвінків і відправлені повідомлення.

Навіщо гігантській корпорації ваші особисті дані? Для того, щоб продавати. Інформацію про ваші звички та бажання пошукові системи й соцмережі продають рекламодавцям, аби ті знали, що пропонувати.

Таким чином сайти збирають цифровий портрет користувача: його вік, місце проживання й роботи, захоплення, життєву позицію тощо. Уся ця інформація передається рекламодавцям, які платять гроші за те, щоб їхня реклама показувалася конкретним категоріям людей, яким це буде цікаво.

Наприклад, Facebook так багато знає про кожного користувача, що здатний формувати стрічку новин, аби скорегувати навіть емоційну реакцію. Тим самим корегувати ваше ставлення до певної політсили чи ситуації в країні.

Продають наші дані також різні застосунки. Будь-який додаток, який ви завантажили на свій телефон, автоматично стає джерелом інформації. Коли ви навіть не замислюючись залишаєте думки в "нотатках" або ділитеся інформацією в щоденниках з фітнесу – буквально підписуєте контракт з рекламодавцями.

Голосові помічники в телефонах

Що не так з голосовими помічниками в телефоні? Siri чи Google Assistant працюють на базі штучного інтелекту. Якщо додатки просто збирають ваші дані, то в цьому випадку прослуховують ваші розмови. Голосові помічники працюють в фоновому режимі завжди – це для того, аби вчасно відреагувати, коли до них звертаються.

Вони також записують, аналізують і передають голосові дані на сторонні сервери. Компанії-виробники пояснюють, що роблять це для поліпшення сервісу.

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Скажете, що такий збір персональних даних є порушенням закону? Утім це все законно. Ба більше, ми самі дозволяємо здійснювати цей процес, коли не замислюючись натискаємо галочку на угоді користувача. Адже ніхто ніколи не читає її. А даремно, бо там якраз є пункт, в якому описано, що додаток отримує право зберігати та обробляти дані користувача.

Чи можна заборонити збирати інформацію

Чи можливо корпораціям заборонити збирати про вас інформацію? Лише, якщо ними не користуватись, а загалом – ні. Існує, звісно, режим "інкогніто", за допомогою якого сайти не можуть зчитувати зайву інформацію.Однак у будь-якому випадку частка даних потрапить їм до рук.

Потрібно зрозуміти, що ті самі ж Google та Facebook – це комерційні компанії, а дані про нас – їхній дохід. Однак чи завжди збір інформації та продаж її рекламодавцям – зло?

Припустимо, ви не можете вирішити, куди поїхати на відпочинок. Реклама може підкинути пару цікавих варіантів. Або ж задумалися про похід на природу, і тут з'являється вигідна пропозиція покупки наметів. Вас це потішить через те, що реклама відповідає вашим потребам. Та й ми саме завдяки рекламі можемо користуватись застосунками безкоштовно.



Реклама в додатках іноді допомагає користувачам / Фото Unsplash

Потрібно розуміти, що користуючись сучасними гаджетами ні про яку повноцінну захищеність мови йти не може. Утім не потрібно видалятися з усіх мереж та бігти жити в ліс. Забезпечити собі комфортне життя в мережі можна дуже просто – не потрібно плутати або приховувати алгоритми:

просто проходьте опитування і ставте лайки лише під тими товарами, які вам цікаві;

не переходьте на підозрілі посилання;

не розміщуйте зайві дані про власну особистість чи подальші плани.

Тоді ви зможете дещо обмежити себе від непотрібної інформації.