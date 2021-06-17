Лише за минулий рік інтернет-шахраям вдалося викрасти в довірливих українців 252 мільйони гривень. Якщо говорити в масштабах світу, то за минулі 10 років збитки від інтернет-афер оцінюють у майже 32,5 мільярда доларів. Усе, що варто знати аби не потрапити в пастку кібершахрайства – читайте далі.

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Фішинг

Одним із популярних афер у мережі є фішинг. Це вид інтернет-шахрайства, який використовують, щоб отримати конфіденційні дані користувачів.

Як правило, фішингова атака – це видача фейкових сайтів, що імітують інтернет-сторінки популярних компаній: соцмереж, інтернет-магазинів тощо. Хакери розраховують на те, що користувач не помітить підробки і вкаже на сторінці особисті дані.

Дивіться відео програми "Варто знати":

Якщо людина зробить це, шахраї отримають потрібну інформацію, відповідно, і – кошти. Проблема в тому, що такі фейкові сайти важко відрізнити від оригіналів і їх підсовують нам у найрізноманітніші способи.

Як це працює

Наприклад, купуєте товар та здійснюєте оплату безпосередньо на сайті оголошень, де передбачені безпечні умови здійснення такої угоди.

Ви сплачуєте на сайті оголошень покупку – ця сума списується з карти й резервується в спеціальному віртуальному гаманці.

Натомість продавець тоді теж у безпеці – він підтверджує на сайті продаж товару та відправляє його.

Гроші продавцеві надійдуть автоматично, одразу як покупець огляне та забере товар.

Що може піти не так

Уявімо, що домовились ви за такий спосіб покупки, продавець відправляє вам посилання наче б то на той самий сайт, де ви маєте ввести дані, для здійснення подальшої операції.

Увага! Не ведіться – це фішинг і спілкуєтесь ви з аферистом.

Він відправив вам посилання на сайт-копію, через який ви добровільно передасте дані шахраям. Відповідно товару не отримаєте, але коштів позбудетесь.



Фішингова атака / Фото Keddr

Як відрізнити такий сайт

Зверніть увагу на адресу посилання, там може бути зайва буква, знак чи слово – це адреса сайту двійника. Краще самостійно зайти на офіційний сайт оголошень та знайти потрібно функцію.



Сайт-двійник НАЗК / Колаж 24 каналу

Загалом фішингове посилання може прийти під будь-яким приводом: змінити пароль на електронній пошті, чи оновити дані на сервісі оплати комунальних платежів та інше.

Важливо! У жодному разі не переходьте на будь-які посилання від незнайомців.

Фішинговій атаці може піддатися і продавець, якому шахрай-покупець відправить посилання переконуючи, що така схема корисна для обох сторін. Відтак продавець залишиться з товаром, але без грошей на картці.

Схема з фейковими чеками

Небезпечною для продавців є також схема з фейковими чеками. Вам надсилають фото чеку про оплату товару чи то з допомогою I-BOX, чи терміналу банку. Навіть на телефон може прийти повідомлення про переказ суми, але грошей на картці не буде.

Ви можете почути, що це просто кошти десь зависли й надійдуть пізніше, але це теж шахрайство. Чек, ймовірно, підроблений із допомогою фотошопу, а повідомлення відправлене зі спеціального номера, написане у звичному для банків форматі.



Фейкові чеки / Колаж 24 каналу

Перевірити таку аферу можна лише якщо ви зв'яжетесь зі службою підтримки терміналу. Номер техпідтримки краще знайти на офіційному сайті представництва.

Як убезпечити свої покупки

Безпечніша покупка – придбана з допомогою накладеного платежу. Зараз усі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару.

Але й тут можуть знайтись зловмисники. Навіть якщо ви обираєте спосіб оплати накладеним платежем – є можливість втратити кошти. Вам можуть просто надіслати порожню коробку в коробці. Скажете, як? Адже пакунок можна перевірити?

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Так, але річ у тім, що ви маєте право розкрити товарну коробку, але розпечатати все що є всередині, якщо воно в термоплівці – не можна. Тому, перед покупкою краще одразу домовитись із продавцем, щоби вміст був без зайвих пакувань.

Карантинні аферисти

Відправити кошти аферистам є ризик і якщо ви нічого не купуєте. Один із таких способів розвинувся в Україні в пандемічні часи. Стосується така афера допомоги від держави в сумі 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином.



Карантинні аферисти / Фото 24 каналу

Так, ви можете отримати повідомлення про виплату коштів нібито допомоги під час карантинних обмежень. Там буде зазначено, що фінансова допомога буде виплачена в межах державної програми, згідно з указом президента, але для її отримання потрібно надати конфіденційні дані банківської картки, на яку вам начебто відправлять гроші. Це шахрайство.

Що робити, якщо стали жертвою шахраїв

Якщо ви стали жертвою шахраїв в інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію.

Якщо гроші були перевели шахраю через платіжну онлайн систему, то варто зателефонувати в службу підтримки цієї системи. Є ймовірність, що після цього гаманець афериста заблокують. У деяких випадках можна буде навіть дізнатися дані паспорта власника рахунку. Це дасть можливість звернутися з позовом до суду.

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Варто розуміти, що власники інтернет-магазинів не є недосяжними. Сайт перебуває на хостингу, а це припускає наявність там точних паспортних даних господаря. Якщо на ресурсі вказано юридичну адресу, то ви можете відразу подати в суд і захистити свої права споживача.