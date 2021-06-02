Через пандемію COVID-19, під час заздалегідь спланованої подорожі все може раптово змінитися. Наприклад, у країні можуть раптово ввести локдаун або у туристів можуть виявити коронавірус. Однак свої гроші можна повернути, якщо підготуватись заздалегідь.

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Правила в'їзду в різні країни

На інтерактивній карті Міністерства закордонних справ можна переглянути в реальному часі, яка ситуація наразі в тій чи іншій країні. Зокрема, там можна прочитати правила в'їзду. Всі країни можна розділити на 4 групи:

ті, до яких в'їзд можливий з ПЛР-тестом;

ті, куди можна летіти за наявності ПЛР-тесту, але потрібна самоізоляція;

країни, куди все ж заборонений в'їзд мандрівникам;

країни, до яких можна летіти без тесту.

Відкритий кордон для туристів в деяких таких країнах зовсім не через ідеальну епідеміологічну ситуацію, а скоріше через те, що там проблему коронавірусу не визнають і хворих не підраховують.

Зверніть увагу! Ситуація може змінитися в будь-який момент, тому варто час від часу перевіряти статус обраної країни, навіть під час перебування в ній.

ПЛР-тестування для туристів

Більшість країн вимагають, щоб ПЛР-тест був зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту. Оптимальний варіант зробити його в приватній лабораторії, де результату можна очікувати вже за добу, а то й за 12 годин.

У державних клініках цей процес значно довший, та й щоб потрапити на тест від держави — потрібно мати направлення від сімейного лікаря та симптоми захворювання, а це ситуація явно не для того, хто планує мандрівку.



Ціна на ПЛР-тест в Україні відрізняється / Фото Unsplash.com

Заплатити за тест доведеться в середньому від 600 гривень і більше. Зробити тест можна і в аеропорту, утім наявність послуги варто перевірити заздалегідь та індивідуально.

Як правило, забір біоматеріалу проводять кілька лабораторій, тож ціна на послуги коливається. Наприклад, в аеропорту "Бориспіль" тест коштує від 650 до 850 гривень. В аеропорту "Київ" – 900 гривень.

Послугою можна скористатись і перед вильотом, утім в такому випадку варто врахувати, що результат варто очікувати не раніше ніж через 6 годин, тому приїхати в аеропорт вам доведеться значно раніше.

Повернення в Україну

Якщо турист прибув в Україну з країни червоної зони, ПЛР-тест потрібен для припинення самоізоляції. Припинити ізоляцію можна після отримання негативного результату тесту на COVID-19.

Радимо заздалегідь встановити на мобільний телефон застосунок "Дій вдома", який призначений для контролю за дотриманням умов самоізоляції.

Що робити, якщо ПЛР-тест перед поїздкою позитивний

Якщо перед поїздкою людина отримала позитивний тест на коронавірус, є спосіб повернути гроші за скасовану подорож. Однак про це варто попіклуватися завчасно. Страхові компанії пропонують придбати страхування від невиїзду.

Така послуга коштує від 250 гривень, все залежить від пакету страхування. Є компанії, які повертають частину або повну суму витраченого. Втім такий поліс діє лише на території України.

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Позитивний ПЛР у відпустці

Якщо ж позитивний тест людина отримала вже під час подорожі – доведеться ізолюватися. В багатьох готелях передбачені окремі ізольовані кімнати для таких випадків. Найімовірніше, додому з іншими туристами полетіти запланованим рейсом не можна, адже такого туриста не впустять на літак.

Усі витрати на житло та нові квитки може покрити страховий поліс, якщо його завчасно придбати на випадок додаткових фінансових ризиків, пов'язаних із COVID-19. Зазвичай він коштує 100 – 150 гривень.

Зверніть увагу! При купівлі обов'язкового медичного страхування, його необхідно детально прочитати. Якщо не впевнені, що розберетесь самі – проконсультуйтесь з фахівцем.

У випадку, якщо турист скаржиться на погане самопочуття у відпустці, треба зателефонувати в страхову компанію. Деякі страховики пропонують відразу розширене медичне страхування, у яке входить компенсація можливих фінансових ризиків від COVID-19.

Проєкт "Друг"

Корисною для мандрівників може бути система "Друг" – це проєкт добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон. Цей інструмент може стати в пригоді за потреби розшуку чи сприяння допомоги українцям в разі непередбачуваних подій за кордоном.

У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на номер телефону або повідомлення на електронну адресу. Крім того, посольство та консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з туристом або з особами, яких зазначили в анкеті.