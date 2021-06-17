Только за прошлый год интернет-мошенникам удалось похитить у доверчивых украинцев 252 миллиона гривен. Если говорить в масштабах мира, то за прошедшие 10 лет убытки от интернет-афер оценивают в почти 32,5 миллиарда долларов. Все, что стоит знать, чтобы не попасть в ловушку кибермошенничества – читайте дальше.

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Фишинг

Одной из популярных афер в сети является фишинг. Это вид интернет-мошенничества, который используют, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей.

Как правило, фишинговая атака – это выдача фейковых сайтов, которые имитируют интернет-страницы популярных компаний: соцсетей, интернет-магазинов и тому подобное. Хакеры рассчитывают на то, что пользователь не заметит подделку и укажет на странице личные данные.

Смотрите видео программы "Стоит знать":

Если человек сделает это, мошенники получат нужную информацию, соответственно, и средства. Проблема в том, что такие фейковые сайты трудно отличить от оригиналов и их подсовывают нам самыми разными способами.

Как это работает

Например, покупаете товар и осуществляете оплату непосредственно на сайте объявлений, где предусмотрены безопасные условия осуществления такой сделки.

Вы оплачиваете на сайте объявлений покупку – эта сумма списывается с карты и резервируется в специальном виртуальном кошельке.

Зато продавец тогда тоже в безопасности – он подтверждает на сайте продажу товара и отправляет его.

Деньги продавцу поступят автоматически, сразу как покупатель осмотрит и заберет товар.

Что может пойти не так

Представим, что договорились вы за такой способ покупки, продавец отправляет вам ссылку как будто бы на тот самый сайт, где вы должны ввести данные, для осуществления дальнейшей операции.

Внимание! Не ведитесь – это фишинг, и общаетесь вы с аферистом.

Он отправил вам ссылку на сайт-копию, через который вы добровольно передадите данные мошенникам. Соответственно, товар не получите, но средств лишитесь.



Фишинговая атака / Фото Keddr

Как отличить такой сайт

Обратите внимание на адрес ссылки, там может быть лишняя буква, знак или слово – это адрес сайта двойника. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт объявлений и найти нужную функцию.



Сайт-двойник НАПК / Коллаж 24 канала

В общем фишинговая ссылка может прийти под любым предлогом: сменить пароль на электронной почте, или обновить данные на сервисе оплаты коммунальных платежей и прочее.

Важно! Ни в коем случае не переходите на ссылки от незнакомцев.

Фишинговой атаке может подвергнуться и продавец, которому мошенник-покупатель отправит ссылку, убеждая, что такая схема полезна для обеих сторон. Поэтому продавец останется с товаром, но без денег на карточке.

Схема с фейковыми чеками

Опасной для продавцов является также схема с фейковыми чеками. Вам присылают фото чека об оплате товара либо с помощью I-BOX, либо терминала банка. Даже на телефон может прийти сообщение о переводе суммы, но денег на карте не будет.

Вы можете услышать, что это просто деньги где-то зависли и поступят позже, но это тоже мошенничество. Чек, вероятно, подделан с помощью фотошопа, а сообщение, написанное в привычном для банков формате, отправлено со специального номера.



Фейковые чеки / Коллаж 24 канала

Проверить такую аферу можно, только если вы свяжетесь со службой поддержки терминала. Номер техподдержки лучше найти на официальном сайте представительства.

Как обезопасить свои покупки

Более безопасная покупка – приобретенная с помощью наложенного платежа. Сейчас все почтовые службы предлагают услуги оплаты после проверки товара.

Но и здесь могут найтись злоумышленники. Даже если вы выбираете способ оплаты наложенным платежом – есть возможность потерять средства. Вам могут просто отправить пустую коробку в коробке. Скажете, как? Ведь пакет можно проверить?

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Да, однако дело в том, что вы имеете право вскрыть товарную коробку, но распечатать все что есть внутри, если оно в термопленке, – нельзя. Поэтому, перед покупкой лучше сразу договориться с продавцом, чтобы содержимое было без лишних упаковок.

Карантинные аферисты

Отправить средства аферистам есть риск и если вы ничего не покупаете. Один из таких способов развился в Украине в пандемические времена. Касается такая афера помощи от государства в сумме 8 тысяч гривен в связи с карантином.



Карантинные аферисты / Фото 24 канала

Так, вы можете получить уведомление о выплате средств якобы помощи во время карантинных ограничений. Там будет указано, что финансовая помощь будет выплачена в рамках государственной программы, согласно указу президента, но для ее получения нужно предоставить конфиденциальные данные банковской карты, на которую вам якобы отправят деньги. Это мошенничество.

Что делать, если стали жертвой мошенников

Если вы стали жертвой мошенников в интернете, первое, что нужно сделать, – обратиться в полицию.

Если деньги были перевели мошеннику через платежную онлайн систему, то стоит позвонить в службу поддержки этой системы. Есть вероятность, что после этого кошелек афериста заблокируют. В некоторых случаях можно будет даже узнать данные паспорта владельца счета. Это даст возможность обратиться с иском в суд.

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Стоит понимать, что владельцы интернет-магазинов не являются недостижимыми. Сайт находится на хостинге, а это предполагает наличие там точных паспортных данных хозяина. Если на ресурсе указан юридический адрес, то вы можете сразу подать в суд и защитить свои права потребителя.