Для того, чтобы понимать суть сложившейся ситуации, стоит понять, почему вообще ввели мораторий. Все началось с того, что в Советском Союзе вся земля была государственной.

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Когда произошло распаевание земель

В середине 90-х годов прошлого века часть сельскохозяйственных черноземов разделили на паи, то есть раздали работникам колхозов и социальной сферы. Таких паев в Украине есть примерно 28 миллионов гектаров. Также еще есть гектары в государственной собственности - более 10 миллионов.

Уже в 2001 году куплю-продажу сельскохозяйственных земель временно запретили, объясняя это отсутствием опыта существования рынка. С тех пор мораторий продлевали уже 10 раз. Это означает, что владельцев паев 18 лет лишали права распоряжаться своим имуществом.

Это то же самое, что вы имеете квартиру и машину, но продать ее не можете, потому что этого не предусматривает закон. Та же ситуация и с землей.



Собственников паев лишали права распоряжаться своим имуществом / Фото Unsplash

В Украине 7 миллионов пайщиков, а миллион людей, которые имели паи, уже умерли, так и не воспользовавшись правом распоряжаться собственными гектарами. Это все является нарушением конституционных прав, и это признал Европейский суд по правам человека.

Что означает снятие моратория

Снятие моратория означает то, что владельцы паев земель сельскохозяйственного назначения смогут самостоятельно решать, что им делать со своей землей. Захотите продать – продавайте, не хотите – можете ее сдавать в аренду или взять кредит в банке и создать свое производство на этой земле. Со снятием моратория открывается еще и возможность кредитования под залог.

Это еще очень оптимистично, особенно сейчас. В банках есть много денег, проценты низкие. Поэтому, видимо, людям будет лучше взять кредит в банке для каких-то нужд, чем продавать землю,

– рассказал эксперт в сфере агробизнеса Юрий Дробязко.

Как будет работать рынок земли

Рынок земли будут запускать в 2 этапа:

первый – стартует 1 июля 2021 года. Он позволит покупать землю только украинцам, которые являются физическими лицами. Речь идет о максимум 100 гектаров в одни руки;

второй – начнется 1 января 2024 года. Покупать земли вместе с физическими лицами смогут и компании, территориальные общины и государство. При этом максимальный размер покупки может составлять уже 10 тысяч гектаров.

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Что нужно для покупки чернозема

Для того, чтобы купить чернозем, нужно пройти несколько бюрократических кругов. Сначала покупателя должен проверить нотариус, который должен подтвердить его способность купить желаемые гектары. Документально подтверждать нужно будет источники происхождения денег для покупки земли.

Чтобы купить или продать земельный участок, нужно будет открывать счет в банке, ведь покупка возможна только в безналичной форме.

Будут ли продавать земли иностранцам

Решение этого вопроса законотворцы возлагают на всеукраинский референдум. До его проведения и положительного решения по этому вопросу иностранцы не могут покупать украинские черноземы.

Также запрещено: распродавать государственные и коммунальные земли; территории, которые расположены ближе чем в 50 километрах от государственной границы; продавать землю компаниям-оффшорам.



Чтобы купить чернозем, нужно пройти несколько бюрократических кругов / Фото Unsplash

Чего ожидать арендаторам

Тем, кто арендует землю и имеет договор с владельцем территории, который это подтверждает, волноваться не стоит. Действие договора аренды не прекращается после продажи земельного участка.

Закон предусматривает, что переход прав и обязанностей будет происходить автоматически в государственных реестрах и не потребует дополнительных действий со стороны арендатора. К тому же он имеет преимущественное право приобретения земельного участка.

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Сколько стоит украинская земля

В среднем стоимость гектара колеблется от 1 до 1,5 тысячи долларов. Цена будет зависеть от места расположения участка и его состояния, в частности плодородия. Прогнозируют, что стоимость с годами будет расти.

Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5 – 10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз,

- подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сейчас стоимость украинских черноземов низкая, по сравнению с другими странами. Например, в Польше стоимость гектара составляет 10 тысяч евро, а в Нидерландах – 60 тысяч евро.

Однако в этих странах рынок земли уже наработан годами, а Украина до недавнего времени была одной из 6 стран мира, в которых вообще отсутствует свободный рынок земли.