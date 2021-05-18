Закон поддержали 272 народных депутата на заседании Верховной Рады 18 мая. Этот документ нардепы поддержали в первом чтении еще в ноябре 2019 года.

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Что предусматривает закон №2195

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности или права на них только через электронные торги.

В то же время электронная торговая система должна быть автоматизирована . Торги будут проходить в режиме реального времени.

. Торги будут проходить Осуществление ставок участниками, подача заявок на участие, публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет проходить в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

По результатам аукциона будет заключаться договор купли – продажи или аренды земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшую цену за земельный участок.

Закон важен тем, что на электронных аукционах предусматривается продавать права долгосрочной или краткосрочной аренды на государственную землю.

Интересно! Размер гарантийного взноса не может быть меньше 30% от стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком.

Все лоты обязательно должны иметь фотографии земельных участков и содержать сведения о лице, у которого преимущественное право на покупку земельного участка. К завершению торгов информация об их участниках не подлежит разглашению, что должно минимизировать риски сговора участников торгов.



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