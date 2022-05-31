Чи готова Україна до тривалої війни: є два визначальних моменти

З військової точки зору Україна готова до довготривалої війни. Тут питання більше до економіки. Далі читайте в ексклюзиві для сайту 24 каналу.

Ми знову залежні від західної допомоги. Наша економіка зазнає сильнішого удару, ніж російська. Відносні втрати з нашого боку будуть набагато більшими.

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Допомога Україні

Плюс знову складається цікава динаміка, згідно з якою, те, хто вийде переможцем з цього протистояння на довгій дистанції, залежатиме від рівня допомоги.

І ось ми бачимо, що вже вимальовуються межі цієї допомоги. Принаймні на сьогодні в плані ракетно-артилерійського озброєння. І це вже впливає на нашу здатність воювати, а особливо відвойовувати.

Тож визначальними будуть 2 моменти:

Рівень військової та економічної допомоги для нас.

Рівень тиску на Росію.

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Озброєння для України

Politico пише, що у Білому домі вагаються з приводу того, чи варто нам передавати РСЗВ. Питання озброєння буде вирішуватися з огляду на те, чия думка переможе.

Чи ставка на те, що треба підтримувати нас до моменту повного або часткового знищення ворожого військового угруповання, яке сьогодні Кремль виставив проти нас і визволення територій, або думка про те, що треба негайно домовлятися задля уникнення ризику ядерної ескалації.

Пам'ятаючи ситуацію з Мігами, чому американці не погодилися виступити для нас в якості тих, хто посприяє передачі цих літаків, було очікувано, що вони так скажуть щодо систем M270 чи M142. Без цих систем нам буде набагато важче воювати. Навіть, якщо нам дадуть більше гаубиць М777. Саме ці системи є маркером того, яким є бачення у Вашингтона.

Це той випадок, коли ми розуміємо західну аргументацію та цілком обґрунтовано з нею не погоджуємося, але щось із цим зробити не можемо.

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Ми можемо продовжувати давати аргументи, що ми й робимо, власне. Підключаємо наших прихильників на Заході. Експертів та політиків. Однак таку думку американського керівництва буде доволі важко змінити, бо вона керується стратегічними політичними розрахунками.