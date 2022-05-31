Готова ли Украина к длительной войне: есть два определяющих момента

С военной точки зрения Украина готова к долговременной войне. Здесь вопрос больше к экономике. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Мы снова зависимы от западной помощи. Наша экономика испытывает более сильный удар, чем российская. Относительные потери с нашей стороны будут гораздо больше.

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Помощь Украине

Плюс снова складывается интересная динамика, согласно которой то, кто выйдет победителем из этого противостояния на длинной дистанции, будет зависеть от уровня помощи.

И вот мы видим, что вырисовываются пределы этой помощи. По крайней мере, на сегодня в плане ракетно-артиллерийского вооружения. И это уже влияет на нашу способность воевать, особенно отвоевывать.

Так что определяющими будут 2 момента:

Уровень военной и экономической помощи нам.

Уровень давления на Россию.

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Вооружение для Украины

Politico пишет, что в Белом доме колеблются по поводу того, стоит ли нам передавать РСЗО. Вопрос вооружения будет решаться с учетом того, чье мнение победит.

Или ставка на то, что надо поддерживать нас до момента полного или частичного уничтожения вражеской военной группировки, которую сегодня Кремль выставил против нас и освобождения территорий, или мнение о том, что нужно немедленно договариваться во избежание риска ядерной эскалации.

Помня ситуацию с Мигами, почему американцы не согласились выступить для нас в качестве тех, кто будет способствовать передаче этих самолетов, было ожидаемо, что они так скажут относительно систем M270 или M142. Без этих систем нам будет гораздо труднее воевать. Даже если нам дадут больше гаубиц М777. Именно эти системы являются маркером того, каково видение у Вашингтона.

Это тот случай, когда мы понимаем западную аргументацию и вполне обоснованно не согласны, но что-то с этим сделать не можем.

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Мы можем продолжать давать аргументы, которые мы и делаем, собственно. Подключаем наших поклонников на Западе. Эксперты и политики. Однако такое мнение американского руководства будет довольно трудно изменить, потому что оно руководствуется стратегическими политическими расчетами.