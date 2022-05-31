Как сообщает их правительственный бизнес-омбудсмен, 86,8% российских компаний пострадали от санкций. При этом 11,7% компаний останавливают бизнес полностью или частично.

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Работают ли санкции против России

Санкции действуют! Медленно, но неотвратимо. Новые пакеты санкций еще усугубит экономические проблемы.

Не стоит обольщаться, что Оркостан развалится через месяц. Однако с каждым днем станет слабее.

Путинская Россия станет все слабее благодаря санкциям / Фото Getty Images

Важно Россияне в Украине массово умирают в соответствии с 3 трендами.

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС частично одобрил нефтяное эмбарго на российскую нефть после месяца обсуждений. Но газовое эмбарго пока даже не готово обсуждать.

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