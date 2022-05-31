Похоронки официально зафиксированы в 1809 населённых пунктах.

Читайте также Почему смерть Путина не остановит войну против Украины

Три кита утилизации россиян

Я делал паузу в публикациях этой статистики, чтобы нагляднее проявились тенденции. Из заметных три.

Первая – снова обозначился устойчивый поток похорон российских десантников. Недобитки из Пскова, Костромы, Ульяновска, Рязани завершают свой жизненный цикл в Луганской и Донецкой областях.

Вторая – в структуре потерь выросла доля разного рода "казаков", "добровольцев" и другого сброда, которого ранее в статистике практически не было.

Всё чаще мелькают новости: работал непойми кем, неделю назад пошёл на "специальную военную операцию" – вернулся в гробу.

То есть, пока Россия пытается подготовить хоть какой-то осмысленный резерв, для поддержания давления в бой отправляют контингент сомнительного качества.

Третья – с особой яростью начали скорбеть по усопшим учреждения образования. Видимо перед концом учебного года пришла какая-то централизованная разнарядка. Ибо масса школ внезапно начали вспоминать давнишних выпускников, пионеры, почётный караул, всё вот это. И раньше было, парты именные делали, но сейчас особенно беспощадно.

География ликвидированных

По-прежнему бросаются в глаза региональные диспропорции.

Москва – 8 уничтоженных.

Санкт-Петербург – 21.

Чечня – 21.

Севастополь – 40.

Дагестан – 174.

Бурятия – 132.

Башкортостан – 94.

Брянская аномалия

Заметно возросло число убитых из Брянской области, публично похоронили 52 человека.

Видимо, черниговские и сумские "бендеровцы" настолько опасны, что жители Брянска просто не могут не защитить от них Донбасс. Не могут оставить равнодушными "истории успеха".

В 2016 году в Клинцах (Брянская область) разместили 488-й мотострелковый полк, который передислоцировали из Екатеринбурга, усилили военную базу.

Туда пошли служить/работать местные жители. На сейчас только в Клинцах (63 тысяч населения) 5 подтверждённых похорон, не считая окрестностей…

10%

Как видно, число публично признанных в самой России потерь составляет порядка 10% от данных нашего Генштаба.

Российские данные явно занижены, это начинают потихоньку фиксировать локальные СМИ, выявляя непубличные захоронения.

Причём если на заметных кладбищах непубличные могилы военных составляют 30 – 70% (в зависимости от региона), то всё больше сообщений о незаметных кладбищах, где без огласки тихонько прикапывают российских солдат.

Оценить их число даже навскидку невозможно, слишком отрывочные сведения. Ну, и непонятное количество "пропавших без вести".

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: