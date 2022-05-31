Похорон офіційно зафіксовано в 1809 населених пунктах.

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Три кити утилізації росіян

Я робив паузу в публікаціях цієї статистики, щоб наочніше проявились тенденції. Із помітних три.

Перша – знову позначився стійкий потік похорону російських десантників. Недобитки з Пскова, Костроми, Ульяновська, Рязані завершують свій життєвий цикл у Луганській та Донецькій областях.

Друга – у структурі втрат зросла частка різноманітних "козаків", "добровольців" та іншого непотрібу, якого раніше у статистиці практично не було.

Все частіше з'являються новини: працював незрозуміло ким, тиждень тому пішов на "спеціальну військову операцію" – повернувся у труні.

Тобто поки Росія намагається підготувати хоч якийсь осмислений резерв, для підтримки ілюзії наступу в Україні в бій відправляють контингент сумнівної якості.

Третя – з особливою люттю почали тужити за покійними заклади освіти. Мабуть, перед кінцем навчального року прийшла якась централізована рознарядка. Бо маса шкіл раптово почали згадувати давніх випускників, піонери, почесну варту, все ось це. І раніше було, парти іменні робили, але зараз особливо нещадно.

Географія ліквідованих

Як і раніше, кидаються в очі регіональні диспропорції.

Москва – 8 знищених.

Санкт-Петербург - 21.

Чечня – 21.

Севастополь – 40.

Дагестан - 174.

Бурятія – 132.

Башкортостан – 94.

Брянська аномалія

Помітно зросла кількість убитих із Брянської області, публічно поховали 52 особи. Очевидно, чернігівські та сумські "бендерівці" настільки небезпечні, що жителі Брянська просто не можуть не захистити від них Донбас.

Не можуть залишити байдужими "історії успіху".

У 2016 році у Клинцях (Брянська область) розмістили 488-й мотострілецький полк, який передислокували з Єкатеринбургу, посилили військову базу. Туди пішли служити місцеві жителі.

На сьогодні лише в Клинцях (63 тисячі населення) 5 підтверджених похоронів, крім околиць…

10%

Як видно, кількість публічно визнаних у самій Росії втрат становить близько 10% даних нашого Генштабу.

Російські дані явно занижені, це починають потихеньку фіксувати локальні ЗМІ, виявляючи непублічне поховання. Причому якщо на великих цвинтарях непублічні могили військових становлять 30 – 70% (залежно від регіону), то все більше повідомлень про невеличкі цвинтарі, де без розголосу тихенько "прикопують" російських солдатів.

Оцінити їх число навіть приблизно неможливо, занадто уривчасті відомості. Ну, і незрозуміла кількість "зниклих безвісти".

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