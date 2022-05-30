У нашому випадку закривання очей не вирішує нашу проблему. Бо наша справжня проблема не відбитий дід на троні, а відбитий сусід – нація, що відмовляє Україні в праві на існування.

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Ворог України – не лише Путін, а всі росіяни

Бо "остаточне вирішення" так званого "українського питання" – це ж не рішення Путіна, політбюро, "кооперативу Озеро" чи ще якоїсь корпорації монстрів.

Відмовити Україні в праві на існування – консенсусне рішення всього російського суспільства. Вся Московія: в гаражах, на кухнях, в кабінетах, під пивними ятками обговорює одну проблему – знищення України, окупацію території, загарбання ресурсів, заселення московитами.

Ніякого полегшення від смерті Путіна не буде. Навпаки. Наступник Путіна буде ще гіршим. Це природа тоталітарного суспільства – новий лідер повинен завоювати авторитет, щоб отримати легітимність. Для цього він має перевершити Путіна в очах московитів. Тому новий лідер Московії буде жорстокіший, безрозсудніший, страшніший за смішного діда на підборах.

Британська ІПСО

По суті чуток про смерть Путіна. Це спецоперація британської розвідки, влаштована для сіяння смути в рядах московитів. Як будь-яке тоталітарне суспільство, московія тривожна і вкрай вразлива до смерті лідера.

Чутки, що цар – не справжній, лише на перший погляд виглядають абсурдом, позбавленим сенсу. У тоталітарних суспільствах великою популярністю користується конспірологія, а чим абсурдніші чутки, тим легше вони заходять простим людям.