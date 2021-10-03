Готуємось до зими: чим корисні квашені овочі та фрукти

Восени та взимку нам допомагає захиститись від застуди і підтримати імунітет квашення. Думаю, багато хто погодиться зі мною: наші бабусі та мами добре знали, що робити, щоб не захворіти на застуду. Тому заготовляли квашені продукти, клали в бочки не тільки огірки або капусту, а й всілякі інші овочі та фрукти.

Ми знаємо, що квашення – це натуральне джерело пробіотиків. Тому квашені продукти називають пробіотичної їжею, яка ефективно захищає від збудників застуди та укріплює імунітет.

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Квашення – одні з кращих натуральних ентеросорбентів, тобто вони можуть допомогти вашому організму позбавитись від токсинів. Достатня кількість харчових волокон в овочах придають ситості.

Молочна кислота, що утворюється при квашенні знижує рівень рН, завдяки чому поліпшується процес перетравлення їжі, підвищується засвоєння поживних речовин організмом.

Яка користь від квашених овочів / Інфографіка – Центр нормалізації ваги Світлани Фус

Квашені продукти не потрібно плутати з маринованими, які готують з додаванням оцту і пастеризуються, тому менш корисні.

Треба пам'ятати, що квашені продукти містять багато солі, тому вживати їх в великій кількості не рекомендую. Вони повинні бути частиною (приблизно третиною) від денної кількості овочів. Це орієнтовно половина склянки (60 – 120 грамів) квашених овочів 1 раз на день.

Їжте їх в першій половині дня та на обід.

В холодну пору регулярно додавайте квашення до свого раціону.