Яким повинен бути ідеальний бутерброд для школяра? Основа хліб, чим більше він містить клітковини, тим триваліше від нього буде насичення. Тому найкраще вибрати цільнозерновий або з висівками, чи то хліб чи булочки.

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Важливий інгредієнт бутерброда – намазка, щоб він не був сухим. Це може бути не тільки якісне вершкове масло, яке додасть жиророзчинні вітаміни А, D, Е. Можна використовувати овочеві, горіхові, бобові або сирна пасти. А з основних інгредієнтів бутерброду стане риба, сир, м'ясо.

Під кожну намазку можна вибрати найбільш підходящий варіант. Слід мати на увазі, що їжа протягом дня зберігається при кімнатній температурі, на дні рюкзака, тому всі складові повинні витримати таке зберігання.

Ще важливим доповненням до такого сендвіча є овочі. Це багате джерело не тільки клітковини, але і цінних вітамінів і мінералів.

Що ще

Хорошим доповненням будуть фрукти, кілька горішків або пара сухофруктів. Вони відмінно підійдуть в якості доповнення до основного перекусу. Зростаючій дитині потрібна достатня кількість кальцію, тому можна давати і йогурт в зручній пляшці або склянці. Краще, якщо він буде натуральний без добавок.

Не можна забувати про гідратацію. Якщо ваша дитина не любить воду, пробуйте збагатити її смак фруктами, ягодами або соком з них. Концентровані фруктові соки не повинні бути постійним питтям. Вони містять багато кислоти і цукру. Ці речовини крім усього іншого можуть посилювати відчуття голоду і спраги.

Що, крім бутерброду

Щоб уникнути одноманітності, крім популярних бутербродів, можна дати дитині в школу і інші поживні страви.

Наприклад, зробити омлет з овочами, овочеві млинці, паштети, хумус і загорнути це в лаваш, або спекти пиріг з різними начинками. Діти не люблять в школі їсти їжу яку потрібно брати столовими приборами. Тому тут підійде так званий finger food. Та їжа, яку зручно їсти руками.

Дитина повинна їсти повноцінно. Роль батьків – розвивати і прищеплювати здорові звички, прислухаючись до бажань і смаків дитини.

Важливо робити їжу з необхідних для організму продуктів смачною. Тільки так можна сформувати звичку харчуватися здорОво.